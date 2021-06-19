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Украина и Польша объединили усилия для противодействия "Северному потоку-2"

Суббота, 19 июня 2021, 18:38

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудили ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток-2" и скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

Об этом шла речь во время их встречи на полях Анталийского дипломатического форума, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау подтвердили, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозы для безопасности обеих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению", - говорится в заявлении.

Кулеба выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

Он также обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к встрече Люблинского треугольника, которая состоится вскоре в Вильнюсе.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Германией.

Украина выступает против "Северного потока-2" и считает, что условием его запуска должны быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Темы: Северный поток-2ПольшаУкраинаРосcиягаз


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