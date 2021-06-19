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Посол США в Росії незабаром повернеться до Москви

Субота, 19 червня 2021, 20:03
Посол США в РФ Джон Салліван

Посол Сполучених Штатів у Росії Джон Салліван незабаром планує прилетіти в Москву й відновити роботу в американській дипломатичній місії в РФ.

Джерело: Салліван, якого у Twitter цитує прес-секретар посольства США в Росії Джейсон Ребхольц

Пряма мова дипломата: "Після важливого саміту я з нетерпінням чекаю можливості незабаром повернутися у Москву, щоб очолити сильну команду посольства США".

Деталі: Салліван зазначив, що в його планах на цей момент – робота за напрямками, які окреслив президент США Джо Байден під час саміту з Володимиром Путіним у Женеві.

Зокрема, йдеться про роботу над питаннями, що пов'язані зі "стратегічною стабільністю, дотриманням прав людини і побудовою стабільних і передбачуваних відносин з Росією".

Передісторія: За інформацією російських ЗМІ, посол Росії у США Анатолій Антонов планує повернутися до Вашингтона вже у червні.

Нагадаємо: 

  • Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона близько трьох місяців тому після того, як Байден назвав Путіна вбивцею.
  • Посол США в Росії Джон Салліван покинув Москву майже два місяці тому після того, як Росія запропонувала йому повернутися до Вашингтона для консультацій.
  • Відсутність послів зробила ведення базової дипломатії ще важчою в той час, коли відносини між країнами і без того сильно натягнуті.

Українська правда
Теми: дипломатичні відносиниСШАРосія


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