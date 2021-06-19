Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол США в Росії незабаром повернеться до Москви

Субота, 19 червня 2021, 20:03
Посол США в Росії незабаром повернеться до Москви
Посол США в РФ Джон Салліван

Посол Сполучених Штатів у Росії Джон Салліван незабаром планує прилетіти в Москву й відновити роботу в американській дипломатичній місії в РФ.

Джерело: Салліван, якого у Twitter цитує прес-секретар посольства США в Росії Джейсон Ребхольц

Пряма мова дипломата: "Після важливого саміту я з нетерпінням чекаю можливості незабаром повернутися у Москву, щоб очолити сильну команду посольства США".

Деталі: Салліван зазначив, що в його планах на цей момент – робота за напрямками, які окреслив президент США Джо Байден під час саміту з Володимиром Путіним у Женеві.

Зокрема, йдеться про роботу над питаннями, що пов'язані зі "стратегічною стабільністю, дотриманням прав людини і побудовою стабільних і передбачуваних відносин з Росією".

Передісторія: За інформацією російських ЗМІ, посол Росії у США Анатолій Антонов планує повернутися до Вашингтона вже у червні.

Нагадаємо: 

  • Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона близько трьох місяців тому після того, як Байден назвав Путіна вбивцею.
  • Посол США в Росії Джон Салліван покинув Москву майже два місяці тому після того, як Росія запропонувала йому повернутися до Вашингтона для консультацій.
  • Відсутність послів зробила ведення базової дипломатії ще важчою в той час, коли відносини між країнами і без того сильно натягнуті.

Українська правда
Теми: дипломатичні відносиниСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
дипломатичні відносини
Україна працює над продовженням закону про ленд-ліз у США – Маркарова
Молдова висилає 45 осіб з посольства РФ, штат скорочений на майже 60 осіб
Шойгу зустрівся з міністром оборони Північної Кореї: хоче зміцнити співпрацю
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: