Посол США в Росії незабаром повернеться до Москви

Посол Сполучених Штатів у Росії Джон Салліван незабаром планує прилетіти в Москву й відновити роботу в американській дипломатичній місії в РФ.

Джерело: Салліван, якого у Twitter цитує прес-секретар посольства США в Росії Джейсон Ребхольц

Пряма мова дипломата: "Після важливого саміту я з нетерпінням чекаю можливості незабаром повернутися у Москву, щоб очолити сильну команду посольства США".

Деталі: Салліван зазначив, що в його планах на цей момент – робота за напрямками, які окреслив президент США Джо Байден під час саміту з Володимиром Путіним у Женеві.

Зокрема, йдеться про роботу над питаннями, що пов'язані зі "стратегічною стабільністю, дотриманням прав людини і побудовою стабільних і передбачуваних відносин з Росією".

Передісторія: За інформацією російських ЗМІ, посол Росії у США Анатолій Антонов планує повернутися до Вашингтона вже у червні.

Нагадаємо: