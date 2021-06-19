Посол США в Росії незабаром повернеться до Москви
Посол Сполучених Штатів у Росії Джон Салліван незабаром планує прилетіти в Москву й відновити роботу в американській дипломатичній місії в РФ.
Джерело: Салліван, якого у Twitter цитує прес-секретар посольства США в Росії Джейсон Ребхольц
Пряма мова дипломата: "Після важливого саміту я з нетерпінням чекаю можливості незабаром повернутися у Москву, щоб очолити сильну команду посольства США".
Деталі: Салліван зазначив, що в його планах на цей момент – робота за напрямками, які окреслив президент США Джо Байден під час саміту з Володимиром Путіним у Женеві.
Зокрема, йдеться про роботу над питаннями, що пов'язані зі "стратегічною стабільністю, дотриманням прав людини і побудовою стабільних і передбачуваних відносин з Росією".
Передісторія: За інформацією російських ЗМІ, посол Росії у США Анатолій Антонов планує повернутися до Вашингтона вже у червні.
Нагадаємо:
- Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона близько трьох місяців тому після того, як Байден назвав Путіна вбивцею.
- Посол США в Росії Джон Салліван покинув Москву майже два місяці тому після того, як Росія запропонувала йому повернутися до Вашингтона для консультацій.
- Відсутність послів зробила ведення базової дипломатії ще важчою в той час, коли відносини між країнами і без того сильно натягнуті.