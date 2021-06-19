Посол США в России вскоре вернется в Москву

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в скором времени планирует прилететь в Москву и возобновить работу в американской дипломатической миссии в РФ.

Источник: Салливан, которого в Twitter процитировал пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц

Прямая речь дипломата: "После важного саммита я с нетерпением жду возможности вскоре вернуться в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США".

Детали: Салливан отметил, что в его планах на данный момент – работа по направлениям, которые обозначил президент США Джо Байден во время саммита с Владимиром Путиным в Женеве.

В частности, речь идет о работе над вопросами, связанными со "стратегической стабильностью, соблюдением прав человека и построением стабильных и предсказуемых отношений с Россией".

Предыстория: По информации российских СМИ, посол России в США Анатолий Антонов планирует вернуться в Вашингтон уже в июне.

Напомним: