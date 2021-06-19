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Посол США в России вскоре вернется в Москву

Суббота, 19 июня 2021, 20:03
Посол США в РФ Джон Салливан

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в скором времени планирует прилететь в Москву и возобновить работу в американской дипломатической миссии в РФ.

Источник: Салливан, которого  в Twitter процитировал пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц

Прямая речь дипломата: "После важного саммита я с нетерпением жду возможности вскоре вернуться в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США".

Детали: Салливан отметил, что в его планах на данный момент – работа по направлениям, которые обозначил президент США Джо Байден во время саммита с Владимиром Путиным в Женеве.

В частности, речь идет о работе над вопросами, связанными со "стратегической стабильностью, соблюдением прав человека и построением стабильных и предсказуемых отношений с Россией".

Предыстория: По информации российских СМИ, посол России в США Анатолий Антонов планирует вернуться в Вашингтон уже в июне.

Напомним:

  • Посол России в США Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона около трех месяцев назад после того, как Байден назвал Путина убийцей.
  • Посол США в России Джон Салливан покинул Москву почти два месяца назад после того, как Россия предложила ему вернуться в Вашингтон для консультаций.
  • Отсутствие послов сделало ведение базовой дипломатии еще более трудным в то время, когда отношения между странами и без того сильно натянуты.

Украинская правда
Темы: дипломатические отношенияСШАРосcия


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