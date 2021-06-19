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Кримінальний авторитет "Дід" втретє повернувся в Україну, його знову схопили

Субота, 19 червня 2021, 21:20
Кримінальний авторитет Дід втретє повернувся в Україну, його знову схопили

У Києві 18 червня затримали кримінального авторитета "Діда", що вчергове незаконно потрапив на територію України.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Деталі: Мова йде про 56-річного громадянина Вірменії, якого у липні 2020 року видворили з країни із забороною в’їзду на 15 років.

Правоохоронці зазначають, що раніше судимий чоловік має зв’язки з криміналітетом і відомий за прізвиськом "Дід".

Раніше він відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині, де мав статус так званого "смотрящого".

У лютому 2019 року суд прийняв рішення про його видворення за межі України. Однак через два місяці він повернувся в Україну - і його знову затримали. Вдруге його видворили у серпні 2019 року із забороною в’їзду на п‘ять років. Змінивши ім'я, "Дід" повернувся в Україну літаком у жовтні 2019 року. Через місяць правоохоронці знову викрили зловмисника.

Третє видворення "авторитета" відбулося у липні минулого року. Тоді йому заборонили в'їжджати в Україну до 2035 року. Однак і це не зупинило чоловіка від спроби вкотре прибути в державу.

Дослівно: "Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та в місті Києві отримали інформацію про чергову спробу незаконного повернення  "авторитета" в Україну через пункт пропуску Волинської митниці. 18 червня правоохоронці затримали "Діда" на підставі рішення суду.

За його рішенням, "авторитета" поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні з подальшим примусовим видворенням".

 
 

Додатково: Поліція не називає ім'я зловмисника, проте минулого року регіональні ЗМІ повідомляли про затримання у Кривому Розі кримінального авторитета на прізвисько "Дід", якого звуть Корюн Манукян. Тоді ж Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції публікував його фото.

Корюн Манукян, травень 2020 року
Корюн Манукян, травень 2020 року

Українська правда

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Теми: поліціякримінал
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