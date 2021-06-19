Криминальный авторитет "Дед" в третий раз вернулся в Украину, его снова схватили

В Киеве 18 июня задержали криминального авторитета "Деда", который в очередной раз незаконно попал на территорию Украины.

Источник: сообщение Национальной полиции

Детали: Речь идет о 56-летнем гражданине Армении, которого в июле 2020 года выдворили из страны с запретом въезда на 15 лет.

Правоохранители отмечают, что ранее судимый мужчина имеет связи с криминалитетом и известный по прозвищу "Дед".

Ранее он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областей, где имел статус так называемого "смотрящего".

В феврале 2019-го суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако через два месяца он вернулся в Украину - и его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет. Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через месяц правоохранители снова нашли злоумышленника.

Третье выдворение "авторитета" состоялось в июле прошлого года. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако и это не остановило мужчину от попытки снова прибыть в страну.

Дословно: "Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и в городе Киеве получили информацию об очередной попытке незаконного возвращения "авторитета" в Украине через пункт пропуска Волынской таможни. 18 июня правоохранители задержали "Деда" на основании решения суда.

По его решению, "авторитет" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине с последующим принудительным выдворением".

Дополнительно: Полиция не называет имя злоумышленника, однако в прошлом году региональные СМИ сообщали о задержании в Кривом Роге криминального авторитета по прозвищу "Дед", которого зовут Корюн Манукян. Тогда же Департамент стратегических расследований Национальной полиции публиковал его фото.