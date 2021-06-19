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Криминальный авторитет "Дед" в третий раз вернулся в Украину, его снова схватили

Суббота, 19 июня 2021, 21:20
Криминальный авторитет Дед в третий раз вернулся в Украину, его снова схватили

В Киеве 18 июня задержали криминального авторитета "Деда", который в очередной раз незаконно попал на территорию Украины.

Источник: сообщение Национальной полиции

Детали: Речь идет о 56-летнем гражданине Армении, которого в июле 2020 года выдворили из страны с запретом въезда на 15 лет.

Правоохранители отмечают, что ранее судимый мужчина имеет связи с криминалитетом и известный по прозвищу "Дед".

Ранее он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областей, где имел статус так называемого "смотрящего".

В феврале 2019-го суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако через два месяца он вернулся в Украину - и его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет. Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через месяц правоохранители снова нашли злоумышленника.

Третье выдворение "авторитета" состоялось в июле прошлого года. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако и это не остановило мужчину от попытки снова прибыть в страну.

Дословно: "Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и в городе Киеве получили информацию об очередной попытке незаконного возвращения "авторитета" в Украине через пункт пропуска Волынской таможни. 18 июня правоохранители задержали "Деда" на основании решения суда.

По его решению, "авторитет" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине с последующим принудительным выдворением".

 
 

Дополнительно: Полиция не называет имя злоумышленника, однако в прошлом году региональные СМИ сообщали о задержании в Кривом Роге криминального авторитета по прозвищу "Дед", которого зовут Корюн Манукян. Тогда же Департамент стратегических расследований Национальной полиции публиковал его фото.

Корюн Манукян, май 2020 года
Корюн Манукян, май 2020 года

Украинская правда

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Темы: полициякриминал
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