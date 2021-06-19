Нові вибухи на оборонному заводі у Сербії, людей евакуюють

В районі сербського міста Чачак у суботу знову лунають вибухи на складах боєприпасів.

Джерело: видання Vecernje Novosti

Деталі: Повідомляється, що вогонь охопив кілька складів оборонного підприємства "Слобода", яке спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів.

Містян, чиї будинки знаходяться найближче до "Слободи", евакуюють.

Місцеві ЗМІ пишуть, що громадяни у паніці, бо з території підприємства, яке займає кілька гектарів, валить дим. Також є інформація про кількох постраждалих.

Поки невідомо, які саме склади або цехи загорілися.

Нагадаємо: В ніч на 4 червня в районі сербського міста Чачак прогриміли вибухи на складах боєприпасів.