Нові вибухи на оборонному заводі у Сербії, людей евакуюють
Субота, 19 червня 2021, 22:43
В районі сербського міста Чачак у суботу знову лунають вибухи на складах боєприпасів.
Джерело: видання Vecernje Novosti
Деталі: Повідомляється, що вогонь охопив кілька складів оборонного підприємства "Слобода", яке спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів.
Містян, чиї будинки знаходяться найближче до "Слободи", евакуюють.
Місцеві ЗМІ пишуть, що громадяни у паніці, бо з території підприємства, яке займає кілька гектарів, валить дим. Також є інформація про кількох постраждалих.
Поки невідомо, які саме склади або цехи загорілися.
Нагадаємо: В ніч на 4 червня в районі сербського міста Чачак прогриміли вибухи на складах боєприпасів.