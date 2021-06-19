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Нові вибухи на оборонному заводі у Сербії, людей евакуюють

Субота, 19 червня 2021, 22:43
Нові вибухи на оборонному заводі у Сербії, людей евакуюють

В районі сербського міста Чачак у суботу знову лунають вибухи на складах боєприпасів.

Джерело: видання Vecernje Novosti

Деталі: Повідомляється, що вогонь охопив кілька складів оборонного підприємства "Слобода", яке спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів.

Містян, чиї будинки знаходяться найближче до "Слободи", евакуюють.

Місцеві ЗМІ пишуть, що громадяни у паніці, бо з території підприємства, яке займає кілька гектарів, валить дим. Також є інформація про кількох постраждалих.

Поки невідомо, які саме склади або цехи загорілися.

 

Нагадаємо: В ніч на 4 червня в районі сербського міста Чачак прогриміли вибухи на складах боєприпасів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухСербіязброя
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