Новые взрывы на оборонном заводе в Сербии, людей эвакуируют
Суббота, 19 июня 2021, 22:43
В районе сербского города Чачак в субботу снова гремят взрывы на складах боеприпасов.
Источник: издание Vecernje Novosti
Детали: Сообщается, что огонь охватил несколько складов оборонного предприятия "Слобода", которое специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов.
Горожан, чьи дома находятся ближе всего к "Слободе", эвакуируют.
Местные СМИ пишут, что граждане в панике, потому что с территории предприятия, занимающего несколько гектаров, валит дым. Также есть информация о нескольких пострадавших.
Пока неизвестно, какие именно склады или цеха загорелись.
Напомним: В ночь на 4 июня в районе сербского города Чачак прогремели взрывы на складах боеприпасов.