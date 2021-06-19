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Новые взрывы на оборонном заводе в Сербии, людей эвакуируют

Суббота, 19 июня 2021, 22:43
Новые взрывы на оборонном заводе в Сербии, людей эвакуируют

В районе сербского города Чачак в субботу снова гремят взрывы на складах боеприпасов.

Источник: издание Vecernje Novosti

Детали: Сообщается, что огонь охватил несколько складов оборонного предприятия "Слобода", которое специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов.

Горожан, чьи дома находятся ближе всего к "Слободе", эвакуируют.

Местные СМИ пишут, что граждане в панике, потому что с территории предприятия, занимающего несколько гектаров, валит дым. Также есть информация о нескольких пострадавших.

Пока неизвестно, какие именно склады или цеха загорелись.

 

Напомним: В ночь на 4 июня в районе сербского города Чачак прогремели взрывы на складах боеприпасов.

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Темы: взрывСербияоружие
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