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Koktebel Jazz Festival пройде на Херсонщині

Субота, 19 червня 2021, 23:13
Koktebel Jazz Festival пройде на Херсонщині

З 27 серпня по 5 вересня Koktebel Jazz Festival проведуть на пляжі курортного комплексу "Чайка-1" поблизу Генічеська.

Джерело: МОСТ з посиланням на організаторів фестивалю

Деталі: Як розповіла засновниця і президент Koktebel Jazz Festival Лілія Млинарич, великим другом фестивалю є Борис Гребенщиков. За її словами, він може приїхати на косу Бірючий острів, де в рамках фестивалю зберуться відомі українські художники, літератори, кінематографісти.

Родзинкою майбутнього фестивалю стане виступ представників кримського року - групи "Кукли Клауса".

Також про готовність приїхати на захід повідомила переможниця "Євробачення-2016" Джамала.

Крім того, в рамках фестивалю організують локації для IТ-шників з прямими включеннями зі США та Ірландії.

Млінаріч зустрілася міським головою Генічеська Олександром Тулуповим і пообіцяла місту подовжити курортний сезон цьогоріч.

Пряма мова: "Фестиваль - це двигун для розвитку території".

Довідка: Пляж "Чайка-1" знаходиться на території однойменного комплексу на Арабатській Стрілці в селі Генічеська Гірка.

Теми: музикаХерсонська область
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