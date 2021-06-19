Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Koktebel Jazz Festival пройдет на Херсонщине

Суббота, 19 июня 2021, 23:13

С 27 августа по 5 сентября Koktebel Jazz Festival проведут на пляже курортного комплекса "Чайка-1" возле Геническа.

Источник: МОСТ со ссылкой на организаторов фестиваля

Детали: Как рассказала основательница и президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич, большим другом фестиваля является Борис Гребенщиков. По ее словам, он может приехать на косу Бирючий остров, где в рамках фестиваля соберутся известные украинские художники, литераторы, кинематографисты.

Изюминкой будущего фестиваля станет выступление представителей крымского года – группы "Куклы Клауса".

Также о готовности приехать на мероприятие сообщила и победительница "Евровидения-2016" Jamala.

Кроме того, в рамках фестиваля организуют локации для IТ-шников с прямыми включениями из США и Ирландии.

Млинарич встретилась мэром Геническа Александром Тулуповым и пообещала городу продлить курортный сезон.

Прямая речь: "Фестиваль - это двигатель для развития территории".

Справка: Пляж "Чайка-1" находится на территории одноименного комплекса на Арабатской Стрелке в селе Геническая Горка.

Темы: музыкаХерсонская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Саудовская Аравия перехватила 17 беспилотников, запущенных хуситами

День Евро 2020: две ничьи и яркая победа Германии

Фото, видеоНовые взрывы на оборонном заводе в Сербии, людей эвакуируют

В Чехии разрешат самозащиту с оружием – решение парламента

фотоКриминальный авторитет "Дед" в третий раз вернулся в Украину, его снова схватили

Вооруженные формирования России обстреляли ВСУ и получили ответный огонь

Все новости...
музыка
В Беларуси задержали музыканта за песню о Лукашенко
Поющий дальнобойщик. Как украинский хорист стал противником Путина, звездой YouTube и попал в Канны
Евровидение: украинская группа Go_А – среди лидеров. Где смотреть конкурс
Последние новости
05:55
Украина оказалась на 4 месте в Европе по смертности от COVID
04:58
США отправляют на Тайвань в три раза больше обещанных вакцин на фоне напряжения с Китаем
04:01
Саудовская Аравия перехватила 17 беспилотников, запущенных хуситами
03:06
Австралия подаст жалобу в ВТО из-за "винного" спора с Китаем
02:18
Три четверти канадцев получили прививку от COVID-19
01:23
В Гвинее закончилась вторая эпидемия Эбола
00:40
Количество смертей от COVID-19 в Бразилии достигло полумиллиона
23:57
День Евро 2020: две ничьи и яркая победа Германии
23:13
Koktebel Jazz Festival пройдет на Херсонщине
22:43
Фото, видеоНовые взрывы на оборонном заводе в Сербии, людей эвакуируют
Все новости...