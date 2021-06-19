Koktebel Jazz Festival пройдет на Херсонщине
С 27 августа по 5 сентября Koktebel Jazz Festival проведут на пляже курортного комплекса "Чайка-1" возле Геническа.
Источник: МОСТ со ссылкой на организаторов фестиваля
Детали: Как рассказала основательница и президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич, большим другом фестиваля является Борис Гребенщиков. По ее словам, он может приехать на косу Бирючий остров, где в рамках фестиваля соберутся известные украинские художники, литераторы, кинематографисты.
Изюминкой будущего фестиваля станет выступление представителей крымского года – группы "Куклы Клауса".
Также о готовности приехать на мероприятие сообщила и победительница "Евровидения-2016" Jamala.
Кроме того, в рамках фестиваля организуют локации для IТ-шников с прямыми включениями из США и Ирландии.
Млинарич встретилась мэром Геническа Александром Тулуповым и пообещала городу продлить курортный сезон.
Прямая речь: "Фестиваль - это двигатель для развития территории".
Справка: Пляж "Чайка-1" находится на территории одноименного комплекса на Арабатской Стрелке в селе Геническая Горка.