Koktebel Jazz Festival пройдет на Херсонщине

С 27 августа по 5 сентября Koktebel Jazz Festival проведут на пляже курортного комплекса "Чайка-1" возле Геническа.

Источник: МОСТ со ссылкой на организаторов фестиваля

Детали: Как рассказала основательница и президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич, большим другом фестиваля является Борис Гребенщиков. По ее словам, он может приехать на косу Бирючий остров, где в рамках фестиваля соберутся известные украинские художники, литераторы, кинематографисты.

Изюминкой будущего фестиваля станет выступление представителей крымского года – группы "Куклы Клауса".

Также о готовности приехать на мероприятие сообщила и победительница "Евровидения-2016" Jamala.

Кроме того, в рамках фестиваля организуют локации для IТ-шников с прямыми включениями из США и Ирландии.

Млинарич встретилась мэром Геническа Александром Тулуповым и пообещала городу продлить курортный сезон.

Прямая речь: "Фестиваль - это двигатель для развития территории".

Справка: Пляж "Чайка-1" находится на территории одноименного комплекса на Арабатской Стрелке в селе Геническая Горка.