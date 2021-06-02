НАТО займається пошуком місця для навчання військових за межами Афганістану
Середа, 2 червня 2021, 01:59
Генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг заявив про пошук державами-членами альянсу місця для навчання афганських військових після виведення військ з Афганістану.
Джерело: Столтенберг, цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Ми вивчаємо питання про забезпечення військової освіти і підготовки (афганських військових – ред.) за межами Афганістану, особливо спецназу".
Деталі: Столтенберг зазначив, що виведення військ з Афганістану проходить відповідно до плану, підкресливши при цьому, що альянс збереже цивільне і дипломатичну присутність на території Афганістану і продовжить фінансувати діяльність сил безпеки країни.
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