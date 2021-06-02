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НАТО займається пошуком місця для навчання військових за межами Афганістану

Середа, 2 червня 2021, 01:59

Генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг заявив про пошук державами-членами альянсу місця для навчання афганських військових після виведення військ з Афганістану.

Джерело: Столтенберг, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми вивчаємо питання про забезпечення військової освіти і підготовки (афганських військових – ред.) за межами Афганістану, особливо спецназу".

Деталі: Столтенберг зазначив, що виведення військ з Афганістану проходить відповідно до плану, підкресливши при цьому, що альянс збереже цивільне і дипломатичну присутність на території Афганістану і продовжить фінансувати діяльність сил безпеки країни.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден вирішив повністю вивести американські війська з Афганістану, що залишилися в країні, до 11 вересня 2021 року.
  • Північноатлантичний альянс у квітні почав організоване виведення своєї місії з Афганістану.

Теми: НАТО


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