Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО займається пошуком місця для навчання військових за межами Афганістану

Середа, 2 червня 2021, 01:59
НАТО займається пошуком місця для навчання військових за межами Афганістану

Генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг заявив про пошук державами-членами альянсу місця для навчання афганських військових після виведення військ з Афганістану.

Джерело: Столтенберг, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми вивчаємо питання про забезпечення військової освіти і підготовки (афганських військових – ред.) за межами Афганістану, особливо спецназу".

Деталі: Столтенберг зазначив, що виведення військ з Афганістану проходить відповідно до плану, підкресливши при цьому, що альянс збереже цивільне і дипломатичну присутність на території Афганістану і продовжить фінансувати діяльність сил безпеки країни.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден вирішив повністю вивести американські війська з Афганістану, що залишилися в країні, до 11 вересня 2021 року.
  • Північноатлантичний альянс у квітні почав організоване виведення своєї місії з Афганістану.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
НАТО
Португалія стала 23-ою країною, що уклала декларацію про членство України в НАТО
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: