Міністр оборони Штатів заявив про "наступальні операції" в боротьбі з кібератаками
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що США мають "наступальні можливості" у боротьбі з кібератаками.
Джерело: Остін, цитує CNN
Пряма мова: "Ми маємо можливість проводити наступальні операції".
Деталі: Заяви Остіна відбуваються після того, як хакери розпочали нову глобальну кібератаку на понад 150 державних установ.
Він вважає, що хакери є частиною тієї самої російської групи, яка стоїть за торішньою атакою на SolarWinds.
На запитання про здатність Сполучених Штатів випереджати будь-які подальші кібератаки, Остін сказав, що він несе відповідальність у цьому питанні перед президентом Джо Байденом і оперує "наступальними можливостями".
"Я впевнений, що ми можемо продовжувати робити все необхідне", - сказав Остін, коли йшлося про те, щоб працювати на випередження.
Передісторія:
- Хакери, пов'язані з головним розвідувальним відомством Росії, таємно захопили систему електронної пошти, яку використовує Міжнародне агентство державного департаменту, для вторгнення в комп'ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикують президента Володимира Путіна.