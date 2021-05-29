Міністр оборони Штатів заявив про "наступальні операції" в боротьбі з кібератаками

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що США мають "наступальні можливості" у боротьбі з кібератаками.

Джерело: Остін, цитує CNN

Пряма мова: "Ми маємо можливість проводити наступальні операції".

Деталі: Заяви Остіна відбуваються після того, як хакери розпочали нову глобальну кібератаку на понад 150 державних установ.

Він вважає, що хакери є частиною тієї самої російської групи, яка стоїть за торішньою атакою на SolarWinds.

На запитання про здатність Сполучених Штатів випереджати будь-які подальші кібератаки, Остін сказав, що він несе відповідальність у цьому питанні перед президентом Джо Байденом і оперує "наступальними можливостями".

"Я впевнений, що ми можемо продовжувати робити все необхідне", - сказав Остін, коли йшлося про те, щоб працювати на випередження.

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