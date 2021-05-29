Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міністр оборони Штатів заявив про "наступальні операції" в боротьбі з кібератаками

Субота, 29 травня 2021, 03:49

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що США мають "наступальні можливості" у боротьбі з кібератаками.

Джерело: Остін, цитує CNN

Пряма мова: "Ми маємо можливість проводити наступальні операції".

Деталі: Заяви Остіна відбуваються після того, як хакери розпочали нову глобальну кібератаку на понад 150 державних установ.

Він вважає, що хакери є частиною тієї самої російської групи, яка стоїть за торішньою атакою на SolarWinds.

На запитання про здатність Сполучених Штатів випереджати будь-які подальші кібератаки, Остін сказав, що він несе відповідальність у цьому питанні перед президентом Джо Байденом і оперує "наступальними можливостями".

"Я впевнений, що ми можемо продовжувати робити все необхідне", - сказав Остін, коли йшлося про те, щоб працювати на випередження.

Передісторія:

  • Хакери, пов'язані з головним розвідувальним відомством Росії, таємно захопили систему електронної пошти, яку використовує Міжнародне агентство державного департаменту, для вторгнення в комп'ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикують президента Володимира Путіна.

Теми: СШАхакери


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка

У Туреччині знайшли тіло зниклої альпіністки з Одеси

У Франції виявили зараження рідкісним штамом коронавірусу з новою мутацією

Байден представив проєкт бюджету США на наступний рік у розмірі $6 трильйонів

Колишній головний розвідник України Гвоздь загинув у Єгипті

Зеленський поговорить із Байденом раніше його зустрічі із Путіним – МЗС

Усі новини...
США
Держдеп США просить понад $6 мільярдів на військову допомогу іншим країнам
Байден представив бюджет США на наступний рік у розмірі $6 трильйонів
У США оголосили переможця лотереї для вакцинованих – $1 млн за щеплення
Останні новини
08:23
COVID в Україні: більше 3 тисяч нових випадків і 10 тисяч одужань
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: санкції проти Білорусі, перші центри вакцинації
07:49
Окупанти на Донбасі відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі
07:15
США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка
06:27
Від коронавірусу вилікувалися понад 150 мільйонів осіб у світі
05:44
В Австрії від коронавірусу вакцинували майже половину дорослого населення
04:41
У Туреччині знайшли тіло зниклої альпіністки з Одеси
04:12
У Франції виявили зараження рідкісним штамом коронавірусу з новою мутацією
03:49
Міністр оборони Штатів заявив про "наступальні операції" в боротьбі з кібератаками
03:18
Держдеп США просить понад $6 мільярдів на військову допомогу іншим країнам
Усі новини...