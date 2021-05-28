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Пов’язані з Росією хакери розіслали сотні листів від імені Агентства США з міжнародного розвитку

П'ятниця, 28 травня 2021, 08:13
Пов’язані з Росією хакери розіслали сотні листів від імені Агентства США з міжнародного розвитку

Хакери, пов'язані з головним розвідувальним відомством Росії, таємно захопили систему електронної пошти, яку використовує Міжнародне агентство державного департаменту, для вторгнення в комп'ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикують президента Володимира Путіна.

Джерело: The New York Times із посиланням на корпорацію Microsoft

Деталі: Видання зауважує, що порушення виявлені лише за три тижні до того, як президент США  Джо Байден повинен провести зустріч з Путіним у Женеві, і в момент посилення напруженості між двома країнами – частково через низку все більш складних кібератак, що йдуть від Росії.

Нещодавно розкрита атака була особливо сміливою: порушивши систему постачальника, що використовується федеральним урядом, хакери надіслали електронні листи на цьому тижні з більш ніж 3000 справжніх акаунтів, адресованих понад 150 організаціям, які регулярно отримують повідомлення Агентства США з міжнародного розвитку.

У електронну пошту був імплантований код, який давав хакерам необмежений доступ до комп'ютерних систем одержувачів, від "крадіжки даних до зараження інших комп'ютерів у мережі", - написав у четвер ввечері Том Берт, віце-президент Microsoft.

Нагадаємо: Російська хакерська група Darkside, що атакувала американський трубопровід Colonial Pipeline, припинила свою діяльність – після того, як невідомі відключили її сервери.

Теми: СШАРосіяхакери
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