Пов’язані з Росією хакери розіслали сотні листів від імені Агентства США з міжнародного розвитку

Хакери, пов'язані з головним розвідувальним відомством Росії, таємно захопили систему електронної пошти, яку використовує Міжнародне агентство державного департаменту, для вторгнення в комп'ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикують президента Володимира Путіна.

Джерело: The New York Times із посиланням на корпорацію Microsoft

Деталі: Видання зауважує, що порушення виявлені лише за три тижні до того, як президент США Джо Байден повинен провести зустріч з Путіним у Женеві, і в момент посилення напруженості між двома країнами – частково через низку все більш складних кібератак, що йдуть від Росії.

Нещодавно розкрита атака була особливо сміливою: порушивши систему постачальника, що використовується федеральним урядом, хакери надіслали електронні листи на цьому тижні з більш ніж 3000 справжніх акаунтів, адресованих понад 150 організаціям, які регулярно отримують повідомлення Агентства США з міжнародного розвитку.

У електронну пошту був імплантований код, який давав хакерам необмежений доступ до комп'ютерних систем одержувачів, від "крадіжки даних до зараження інших комп'ютерів у мережі", - написав у четвер ввечері Том Берт, віце-президент Microsoft.

Нагадаємо: Російська хакерська група Darkside, що атакувала американський трубопровід Colonial Pipeline, припинила свою діяльність – після того, як невідомі відключили її сервери.