Канада дозволяє "змішувати" COVID-вакцини при першому і другому щепленнях
Національний дорадчий комітет Канади з імунізації (NACI) радить жителям країни за необхідності "змішувати" вакцини при першому і другому щепленні.
Джерело: CBC
Деталі: Зокрема, йдеться про поєднання вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech або Moderna.
Канада змінює свої вказівки щодо змішування та узгодження других доз вакцин COVID-19, і зараз радить канадцям поєднувати вакцини у певних ситуаціях.
Жителі Канади, які зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге – препаратами Pfizer та Moderna без застережень негативного впливу на здоров'я, оскільки для виготовлення вакцин використовують подібну технологію мРНК.
Оновлений протокол щеплення NACI базується на дослідженнях із Британії та Іспанії, які свідчать, що комбінування вакцин є безпечним та ефективним.
Передісторія:
- Уряд Канади заявив у березні, що не буде відмовлятися від масового щеплення вакциною AstraZeneca, оскільки не бачить ризиків у застосуванні препарату.
- Канада на початку березня замовила з Індії 500 000 доз вакцини AstraZenecа.
- Уряд Канади у березні схвалив використання вакцини від коронавірусу Jansen розробки компанії Johnson & Johnson.
- Канада наприкінці квітня заявила, що продовжує використання вакцини проти корнавірусу Johnson & Johnson і AstraZeneca, незважаючи на рідкісні випадки утворення тромбів після щеплень.