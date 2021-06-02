Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада дозволяє "змішувати" COVID-вакцини при першому і другому щепленнях

Середа, 2 червня 2021, 04:42
Канада дозволяє змішувати COVID-вакцини при першому і другому щепленнях

Національний дорадчий комітет Канади з імунізації (NACI) радить жителям країни за необхідності "змішувати" вакцини при першому і другому щепленні.

Джерело: CBC

Деталі: Зокрема, йдеться про поєднання вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech або Moderna.

Канада змінює свої вказівки щодо змішування та узгодження других доз вакцин COVID-19, і зараз радить канадцям поєднувати вакцини у певних ситуаціях.

Жителі Канади, які зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге – препаратами Pfizer та Moderna без застережень негативного впливу на здоров'я, оскільки для виготовлення вакцин використовують подібну технологію мРНК.

Оновлений протокол щеплення NACI базується на дослідженнях із Британії та Іспанії, які свідчать, що комбінування вакцин є безпечним та ефективним.

Передісторія:

  • Уряд Канади заявив у березні, що не буде відмовлятися від масового щеплення вакциною AstraZeneca, оскільки не бачить ризиків у застосуванні препарату.
  • Канада на початку березня замовила з Індії 500 000 доз вакцини AstraZenecа.
  • Уряд Канади у березні схвалив використання вакцини від коронавірусу Jansen розробки компанії Johnson & Johnson.
  • Канада наприкінці квітня заявила, що продовжує використання вакцини проти корнавірусу Johnson & Johnson і AstraZeneca, незважаючи на рідкісні випадки утворення тромбів після щеплень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канадавакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Канада
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: