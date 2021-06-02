Канада дозволяє "змішувати" COVID-вакцини при першому і другому щепленнях

Національний дорадчий комітет Канади з імунізації (NACI) радить жителям країни за необхідності "змішувати" вакцини при першому і другому щепленні.

Джерело: CBC

Деталі: Зокрема, йдеться про поєднання вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech або Moderna.

Канада змінює свої вказівки щодо змішування та узгодження других доз вакцин COVID-19, і зараз радить канадцям поєднувати вакцини у певних ситуаціях.

Жителі Канади, які зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге – препаратами Pfizer та Moderna без застережень негативного впливу на здоров'я, оскільки для виготовлення вакцин використовують подібну технологію мРНК.

Оновлений протокол щеплення NACI базується на дослідженнях із Британії та Іспанії, які свідчать, що комбінування вакцин є безпечним та ефективним.

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