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Канада продовжить масове щеплення вакциною AstraZeneca

Вівторок, 16 березня 2021, 02:50
Канада продовжить масове щеплення вакциною AstraZeneca

Уряд Канади не буде відмовлятися від масового щеплення вакциною AstraZeneca, оскільки не бачить ризиків у застосуванні препарату.

Джерело: Укрінформ, який цитує прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо

Пряма мова: "Департамент охорони здоров’я Канади, наші експерти та науковці приділяють дуже багато часу, аби гарантувати безпечність та ефективність усіх вакцин, затверджених у Канаді. Найкращою вакциною є та, яку ви можете найшвидше отримати. Саме так ми зможемо пройти крізь це якнайшвидше та якнайбезпечніше".

Деталі: Трюдо додав, що канадські фахівці ретельно стежать за тим, "що відбувається з конкретною партією вакцини, яку використовують у Європі". За його словами, жодна доза вакцини AstraZeneca, яка використовується в Канаді, не надійшла з тієї ж партії.

Глава уряду Канади також повідомив, що його мати, 72-річна Маргарет Трюдо зробила щеплення проти COVID-19. Він наголосив, що й сам охоче вакцинується, але не випереджатиме свою чергу.

Передісторія:

  • Фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.
  • Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.
  • Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).
  • У Польщі не бачать причин відмовлятися від застосування вакцини AstraZeneca, оскільки не фіксують суттєвих побічних наслідків.
  • У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про відсутність задокументованих смертей внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Канадакоронавірусвакцинація
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