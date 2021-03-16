Канада продовжить масове щеплення вакциною AstraZeneca

Уряд Канади не буде відмовлятися від масового щеплення вакциною AstraZeneca, оскільки не бачить ризиків у застосуванні препарату.

Джерело: Укрінформ, який цитує прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо

Пряма мова: "Департамент охорони здоров’я Канади, наші експерти та науковці приділяють дуже багато часу, аби гарантувати безпечність та ефективність усіх вакцин, затверджених у Канаді. Найкращою вакциною є та, яку ви можете найшвидше отримати. Саме так ми зможемо пройти крізь це якнайшвидше та якнайбезпечніше".

Деталі: Трюдо додав, що канадські фахівці ретельно стежать за тим, "що відбувається з конкретною партією вакцини, яку використовують у Європі". За його словами, жодна доза вакцини AstraZeneca, яка використовується в Канаді, не надійшла з тієї ж партії.

Глава уряду Канади також повідомив, що його мати, 72-річна Маргарет Трюдо зробила щеплення проти COVID-19. Він наголосив, що й сам охоче вакцинується, але не випереджатиме свою чергу.

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