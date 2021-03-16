Канада продовжить масове щеплення вакциною AstraZeneca
Уряд Канади не буде відмовлятися від масового щеплення вакциною AstraZeneca, оскільки не бачить ризиків у застосуванні препарату.
Джерело: Укрінформ, який цитує прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо
Пряма мова: "Департамент охорони здоров’я Канади, наші експерти та науковці приділяють дуже багато часу, аби гарантувати безпечність та ефективність усіх вакцин, затверджених у Канаді. Найкращою вакциною є та, яку ви можете найшвидше отримати. Саме так ми зможемо пройти крізь це якнайшвидше та якнайбезпечніше".
Деталі: Трюдо додав, що канадські фахівці ретельно стежать за тим, "що відбувається з конкретною партією вакцини, яку використовують у Європі". За його словами, жодна доза вакцини AstraZeneca, яка використовується в Канаді, не надійшла з тієї ж партії.
Глава уряду Канади також повідомив, що його мати, 72-річна Маргарет Трюдо зробила щеплення проти COVID-19. Він наголосив, що й сам охоче вакцинується, але не випереджатиме свою чергу.
Передісторія:
- Фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.
- Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.
- Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).
- У Польщі не бачать причин відмовлятися від застосування вакцини AstraZeneca, оскільки не фіксують суттєвих побічних наслідків.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про відсутність задокументованих смертей внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів.