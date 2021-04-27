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Канада продовжить щеплення вакцинами Johnson & Johnson і AstraZeneca

Вівторок, 27 квітня 2021, 02:45

Канада заявила, що продовжує використання вакцини проти корнавірусу Johnson & Johnson і AstraZeneca, незважаючи на рідкісні випадки утворення тромбів після щеплень.

Джерело: Reuters

Федеральне міністерство охорони здоров'я Канади заявило, що "продовжує розглядати переваги вакцинації, щоб переважати ці дуже рідкісні потенційні ризики, і підтримує використання вакцин Janssen і AstraZeneca".

Перші поставки в Канаду вакцини Johnson & Johnson повинні відбутися цього тижня.

Передісторія:

  • Уряд Канади заявив у березні, що не буде відмовлятися від масового щеплення вакциною AstraZeneca, оскільки не бачить ризиків у застосуванні препарату.
  • Канада на початку березня замовила з Індії 500 000 доз вакцини AstraZenecа.
  • Уряд Канади у березні схвалив використання вакцини від коронавірусу Jansen розробки компанії Johnson & Johnson.

Теми: Канадавакцинація


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