Верховний суд визнав звільнення Ройтбурда з посади директора музею незаконним

Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Джерело: Ройтбурд у Facebook

Пряма мова: "Я встиг забути про те, що виграв суд в Одеської облради, програв апеляцію і подав на касацію. І Ось – вишенька на торті".

Деталі: Ройтбурд опублікував резолютивну частину рішення суду. Згідно з документом, суд касаційну скаргу художника задовольнив і залишив у силі рішення Приморського районного суду Одеси, який визнав, що Ройтбурда звільнили з посади незаконно.

Фото з Facebook ройтбурда

Також суддя ухвалив стягнути з Одеської облради на користь Ройтбурда сплачений ним судовий збір у розмірі 1681 гривні.

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