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Верховний суд визнав звільнення Ройтбурда з посади директора музею незаконним

Середа, 2 червня 2021, 11:40
Фото з Facebook Ройтбурда

Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Джерело: Ройтбурд у Facebook

Пряма мова: "Я встиг забути про те, що виграв суд в Одеської облради, програв апеляцію і подав на касацію. І Ось – вишенька на торті".

Деталі: Ройтбурд опублікував резолютивну частину рішення суду. Згідно з документом, суд касаційну скаргу художника задовольнив і залишив у силі рішення Приморського районного суду Одеси, який визнав, що Ройтбурда звільнили з посади незаконно. 

 
Фото з Facebook ройтбурда 

Також суддя ухвалив стягнути з Одеської облради на користь Ройтбурда сплачений ним судовий збір у розмірі 1681 гривні.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2017 року відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру. 
  • Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов і призначив Ройтбурда керівником музею.
  • 4 вересня 2019 року Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею.
  • Після цього Ройтбурд повідомив про намір оскаржити рішення обласної ради.
  • 10 лютого 2020 року суд визнав незаконним звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.
  • Але вже 28 травня 2020 року Апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда.

Українська правда
Теми: Одесамузеїсуд


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