Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховний суд визнав звільнення Ройтбурда з посади директора музею незаконним

Середа, 2 червня 2021, 11:40
Верховний суд визнав звільнення Ройтбурда з посади директора музею незаконним
Фото з Facebook Ройтбурда

Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Джерело: Ройтбурд у Facebook

Пряма мова: "Я встиг забути про те, що виграв суд в Одеської облради, програв апеляцію і подав на касацію. І Ось – вишенька на торті".

Деталі: Ройтбурд опублікував резолютивну частину рішення суду. Згідно з документом, суд касаційну скаргу художника задовольнив і залишив у силі рішення Приморського районного суду Одеси, який визнав, що Ройтбурда звільнили з посади незаконно. 

 
Фото з Facebook ройтбурда 

Також суддя ухвалив стягнути з Одеської облради на користь Ройтбурда сплачений ним судовий збір у розмірі 1681 гривні.

Читайте такожРойтбурд: Після Майдану частина Одеси стала більш проукраїнською, частина – більш ватною

Олександр Ройтбурд: Якби президентом обрали Христа, все одно незрозуміло, як перемогти корупцію

Передісторія:

  • Наприкінці 2017 року відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру. 
  • Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов і призначив Ройтбурда керівником музею.
  • 4 вересня 2019 року Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею.
  • Після цього Ройтбурд повідомив про намір оскаржити рішення обласної ради.
  • 10 лютого 2020 року суд визнав незаконним звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.
  • Але вже 28 травня 2020 року Апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Одесамузеїсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: