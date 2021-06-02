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Від 3,5 тисяч до 64 щеплень: як вакцинували в регіонах у перший день літа

Середа, 2 червня 2021, 12:29
Від 3,5 тисяч до 64 щеплень: як вакцинували в регіонах у перший день літа

За добу 1 червня в Україні проти COVID-19 було щеплено 18 884 особи, найбільше з них на Дніпропетровщині – 3582 осіб, найменше в Чернівецькій області – 64 особи.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед лідерів за кількістю щеплень за добу також Харківська область (2075) та місто Київ (1969).

Невелика кількість щеплень на Тернопільщині (166) та Житомирщині (188).

За добу в Україні вакциновано першою дозою – 15 858 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 3 026 осіб.

 

За 1 червня було зроблено на 4947 щеплень більше, ніж за попередню добу. 

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 180 402 щеплення. Вакциновано 1 047 896 осіб, з них отримали першу дозу – 1 047 894 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 132 058 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень (125 280) було зроблено у м. Києві.

Передісторія:

  • У МОЗ запланували вакцинувати до кінця року до 70% дорослих громадян і зробити 47 мільйонів уколів, новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв за літо вакцинувати проти коронавірусу 5 мільйонів українців.
  • Вакцинація в Україні розпочалась 24 лютого.

Українська правда
Теми: вакцинація
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