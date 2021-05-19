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Якщо стане міністром: Ляшко за літо обіцяє вакцинувати 5 млн українців

Середа, 19 травня 2021, 17:51

Чинний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, який претендує на посаду міністра охорони здоров’я, обіцяє за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців. 

Джерело: засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Деталі: Спочатку Ляшко говорив про 10 мільйонів вакцинованих українців за літо, а точніше за 100 днів. Проте одразу сказав, що обмовився і заявив про 5 мільйонів українців, які цього літа отримають щеплення. 

Важливо, щоб вакцинувати таку кількість громадян необхідно здобути 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, що доволі складно і не раз визнавалось посадовцями МОЗ. 

Проте, каже Ляшко, 5 мільйонів вакцинованих за літо українців це "мінімально і гарантовано". 

За його словами, це буде перше, чим він буде займатись на посаді міністра. 

Кандидат на посаду додав, що іншого шляху для стримування пандемії ніж вакцинація та карантинні обмеження наразі не існує. 

Чому це важливо: Вакцинація в Україні розпочалась 24 лютого. Наразі щеплення отримали менше 1 мільйона українців. Причинами повільних темпів вакцинації, зокрема, є і нестача вакцини від коронавірусу. 

Передісторія:

  • 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.
  • 19 травня До Верховної Ради надійшло подання від фракції "Слуга народу" про призначення міністром охорони здоров'я головного санлікаря країни Віктора Ляшка.
  • Цього ж дня Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував нардепам підтримати призначення державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: вакцинаціяМОЗкоронавірус


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