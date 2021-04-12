До кінця року треба зробити 47 мільйонів щеплень — Ляшко

До кінця року в Україні потрібно провести 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на "5 каналі"

Деталі: Зазначається, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо вакцинації і відтак потрібно переглянути дорожню карту з вакцинації, оскільки є завдання до кінця 2021 року щепити 70% дорослого населення.

Пряма мова Ляшка: "Тобто мені як санітарному лікарю потрібно організувати близько 47 мільйонів уколів впродовж 2021 року людям старше 18 років.

Це можливо організувати тільки тоді, коли ми відкриємо всі етапи і буде масове щеплення".

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