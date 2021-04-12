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До кінця року треба зробити 47 мільйонів щеплень — Ляшко

Понеділок, 12 квітня 2021, 04:35
До кінця року треба зробити 47 мільйонів щеплень — Ляшко
5channel

До кінця року в Україні потрібно провести 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на "5 каналі"

Деталі: Зазначається, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо вакцинації і відтак потрібно переглянути дорожню карту з вакцинації, оскільки є завдання до кінця 2021 року щепити 70% дорослого населення.

Пряма мова Ляшка: "Тобто мені як санітарному лікарю потрібно організувати близько 47 мільйонів уколів впродовж 2021 року людям старше 18 років.

Це можливо організувати тільки тоді, коли ми відкриємо всі етапи і буде масове щеплення".

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Нагадаємо:

  • 24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. На першому етапі щеплення отримували медики, які працюють з хворими на COVID-19, та військовослужбовці. 
  • 22 березня в Україні почався другий етап вакцинації. Він охоплює сімейних лікарів, людей віком 80+, працівників соціальної сфери та системи громадського здоров’я.
  • 4 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО, що передбачає вакцинацію більшої частини дорослого населення від коронавірусу до кінця 2021 року. 
  • Станом на 10 квітня з початку кампанії з вакцинації проведено 373 005 щеплень від COVID-19.
  • За словами Ляшка, якщо в Україні будуть задіяні всі ресурси, то можна буде робити від 4,5 млн до 11 млн щеплень на місяць.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко ВікторвакцинаціяCovid-2019коронавірус
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