До кінця року треба зробити 47 мільйонів щеплень — Ляшко
Понеділок, 12 квітня 2021, 04:35
До кінця року в Україні потрібно провести 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на "5 каналі"
Деталі: Зазначається, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо вакцинації і відтак потрібно переглянути дорожню карту з вакцинації, оскільки є завдання до кінця 2021 року щепити 70% дорослого населення.
Пряма мова Ляшка: "Тобто мені як санітарному лікарю потрібно організувати близько 47 мільйонів уколів впродовж 2021 року людям старше 18 років.
Це можливо організувати тільки тоді, коли ми відкриємо всі етапи і буде масове щеплення".
Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні
Нагадаємо:
- 24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. На першому етапі щеплення отримували медики, які працюють з хворими на COVID-19, та військовослужбовці.
- 22 березня в Україні почався другий етап вакцинації. Він охоплює сімейних лікарів, людей віком 80+, працівників соціальної сфери та системи громадського здоров’я.
- 4 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО, що передбачає вакцинацію більшої частини дорослого населення від коронавірусу до кінця 2021 року.
- Станом на 10 квітня з початку кампанії з вакцинації проведено 373 005 щеплень від COVID-19.
- За словами Ляшка, якщо в Україні будуть задіяні всі ресурси, то можна буде робити від 4,5 млн до 11 млн щеплень на місяць.