Оголосили підозру поліцейському, який шарпав журналіста hromadske Кутєпова

Слідчі теруправління ДБР Києва повідомили про підозру патрульному поліцейському в умисному перешкоджанні професійній діяльності журналіста "Громадського телебачення" Богдана Кутєпова.

Джерело: ДБР, Київська міська прокуратура

Деталі: Слідство встановило, що наприкінці квітня 2020 року під час прямого ефіру з акції протесту підприємців поліцейський вибив з рук журналіста мобільний телефон і переламав стабілізатор, який використовувався для відеозйомки.

Також поліцейський не представився журналісту, не роз’яснив йому вимоги щодо обмежень пересування у зв’язку із карантинними обмеженнями через COVID-19.

Пояснення журналіста у законності своїх професійних дій, зокрема що вибір локації у зеленій зоні зумовлений службовою необхідністю - пошуком кращого ракурсу ведення відеозйомки, поліцейський проігнорував та виштовхнув його на тротуар.

Правоохоронця підозрюють в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності, вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища, умисному пошкодженні майна, що належить журналісту, у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності.

Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 68 тисяч гривень) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Додатково: Процесуальний супровід у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДВБ Національної поліції.

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