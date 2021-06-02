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Оголосили підозру поліцейському, який шарпав журналіста hromadske Кутєпова

Середа, 2 червня 2021, 13:13

Слідчі теруправління ДБР Києва повідомили про підозру патрульному поліцейському в умисному перешкоджанні професійній діяльності журналіста "Громадського телебачення" Богдана Кутєпова.

Джерело: ДБР, Київська міська прокуратура

Деталі:  Слідство встановило, що наприкінці квітня 2020 року під час прямого ефіру з акції протесту підприємців поліцейський вибив з рук журналіста мобільний телефон і переламав стабілізатор, який використовувався для відеозйомки.

 

Також поліцейський не представився журналісту, не роз’яснив йому вимоги щодо обмежень пересування у зв’язку із карантинними обмеженнями через COVID-19.

Пояснення журналіста у законності своїх професійних дій, зокрема що вибір локації у зеленій зоні зумовлений службовою необхідністю - пошуком кращого ракурсу ведення відеозйомки, поліцейський проігнорував та виштовхнув його на тротуар.

Правоохоронця підозрюють в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності, вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища, умисному пошкодженні майна, що належить журналісту, у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності.

Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 68 тисяч гривень) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Додатково: Процесуальний супровід у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДВБ Національної поліції.

Передісторія:

  • Конфлікт стався 29 квітня між Кутєповим та патрульним батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Києві під час акції біля Кабміну.
  • Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні".
  • На журналістів напали й виштовхнули з газону. Це відбувалося у прямому ефірі. Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру і зламали стабілізатор. Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.

Українська правда
Теми: ЗМІскандалполіція


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