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Підприємці протестують проти карантину під Кабміном

Середа, 29 квітня 2020, 10:41
Підприємці протестують проти карантину під Кабміном
Укрінформ

Під будівлею Кабінету міністрів о 9:00 розпочалась акція протесту малих підприємців з вимогою послабити карантинні заходи.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За даними кореспондента видання, наразі під будівлею Кабміну перебуває кілька сотень протестувальників.

За словами організаторів, підприємці вимагають від уряду дозволити роботу малому та мікробізнесу з дотриманням санітарних вимог.

 

Також мітингувальники вимагають забезпечення рівних вимог до роботи під час карантину для всіх: для відомих торговельних мереж, ресторанів і т.д.

Протестувальники на авто перекривали рух по вулиці Грушевського, але наразі учасники мітингу забрали свої авто і звільнили вулицю для проїзду.

 
 

Біля Кабміну чергує декілька нарядів Національної гвардії, а також Поліція діалогу.

Що передувало: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до нього надходять численні прохання про пом’якшення карантину, проте піти на таке уряд поки не може.

Водночас на засіданні 29 квітня уряд може ухвалити рішення про відкриття продовольчих ринків. Перед тим Міністерство охорони здоров’я визначилося з умовами, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.

Нагадаємо: Журналісти Bihus info з’ясували, що під час карантину ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують VIP-гості — нардеп стверджує, що його ресторан "Велюр" не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі".

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинКабінет міністрів
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