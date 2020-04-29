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Поліцейські напали на журналіста на мітингу проти карантину: підстава – газон

Середа, 29 квітня 2020, 11:19
Поліцейські напали на журналіста на мітингу проти карантину: підстава – газон

Журналіста hromadske Богдана Кутєпова, який поблизу Кабінету міністрів вів пряму трансляцію акції протесту підприємців проти обмежень під час карантину, побили поліцейські та зламали його техніку.

Джерело: сайт каналу hromadske 

Деталі: Зранку 29 квітня журналісти Богдан Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну.

До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні".

Кутєпов пояснив, що має "службову необхідність" знімати з того місця, де найкраще видно протест. Натомість правоохоронці назвали його "клоуном".

Оператор запитував працівників поліції, чому вони повинні відійти з цього місця, на що поліцейські сказали "або забираєш (камеру – ред.), або я зламаю".

З цими словами на журналістів напали й виштовхнули з газону. Усе це відбувалося у прямому ефірі.

Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру. І з цими словами вони зламали стабілізатор.

Прямий ефір довелось перервати.

Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.

Національна поліція, у свою чергу, повідомила, що чергові отримали повідомлення від журналіста "Громадського телебачення" про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності. Аби з’ясувати всі обставини інциденту, на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Проводиться перевірка, матеріали якої передадуть до Державного бюро розслідувань для прийняття процесуального рішення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІполіціяакціїкарантинКабінет міністрів
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