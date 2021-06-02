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Волкер тепер лобіює інтереси "Північного потоку 2" – Зеркаль

Середа, 2 червня 2021, 14:38
Волкер тепер лобіює інтереси Північного потоку 2 – Зеркаль

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер тепер працює на лобістську компанію, яка відстоює інтереси "Північного потоку 2".

Джерело: радниця міністра енергетики, а також колишня радниця голови правління "Нафтогазу" і ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль в інтерв'ю "Європейській правді"

Деталі: За її словами, Волкер перейшов до цієї компанії вже після того, як закінчились усі слухання щодо імпічменту Тармпа.

Зеркаль каже, що не знає, як і чому це сталося. Але, на її думку, зараз багато хто задався питанням, чи не приїжджав Волкер в Україну, аби вмовляти керівництво нашої держави відмовитись від боротьби з "Північним потоком 2".

Водночас Зеркаль вважає, що США поставили "на паузу" санкції щодо газопроводу з Росії та не виключає можливості їх відновлення.

Згодом Курт Волкер заявив, що він досі є противником "Північного потоку - 2", хоча компанія, на яку він працює, справді залучена в лобіювання.

"Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений (...). По суті, вони не долучили до цього саме через мої погляди щодо "Північного потоку-2", – пояснив американець.

Передісторія: Ще у вересні 2019 року спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер подав у відставку.

Волкер відомий завдяки послідовній підтримці України, зокрема у питаннях посилення санкцій проти Росії, необхідності надання США військової допомоги українській стороні, введення миротворців на Донбас.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПівнічний потік-2УкраїнаЄСРосія
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