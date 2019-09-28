Спецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер подав у відставку

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як зазначає видання, очікується що Волкер буде допитаний на наступному тижні, у зв’язку із розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа Палатою представників.

Як йдеться у повідомленні, від’їзд Волкера з України відбувся через декілька днів після розмови Трампа і Зеленського, під час якої президент США намагався тиснути на українського колегу з приводу розслідуванням відносно родини Джо Байдена.

У п’ятницю лідери Палати представників оголосили, що будуть допитувати Курта Волкера.

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Передісторія:

За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.

Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього.

Тоді ж Джуліані запевняв співрозмовника, що спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер знає про його контакти з українською стороною.

Волкер відомий завдяки послідовній підтримці України, зокрема у питаннях посилення санкцій проти Росії, необхідності надання США військової допомоги українській стороні, введення миротворців на Донбас.

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