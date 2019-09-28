Спецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер подав у відставку
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади.
Джерело: The New York Times
Деталі: Як зазначає видання, очікується що Волкер буде допитаний на наступному тижні, у зв’язку із розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа Палатою представників.
Як йдеться у повідомленні, від’їзд Волкера з України відбувся через декілька днів після розмови Трампа і Зеленського, під час якої президент США намагався тиснути на українського колегу з приводу розслідуванням відносно родини Джо Байдена.
У п’ятницю лідери Палати представників оголосили, що будуть допитувати Курта Волкера.
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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
Передісторія:
- За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього.
- Тоді ж Джуліані запевняв співрозмовника, що спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер знає про його контакти з українською стороною.
- Волкер відомий завдяки послідовній підтримці України, зокрема у питаннях посилення санкцій проти Росії, необхідності надання США військової допомоги українській стороні, введення миротворців на Донбас.
Нагадаємо:
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
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