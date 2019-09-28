Спецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер подав у відставку

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади.

Джерело: The New York Times, CNN

Деталі: Як зазначає The Times, очікується що Волкер буде допитаний на наступному тижні, у зв’язку із розслідуванням імпічменту президента США Дональда Трампа Палатою представників.

Як йдеться у повідомленні видання, від’їзд Волкера з України відбувся через декілька днів після розмови Трампа і Зеленського, під час якої президент США намагався тиснути на українського колегу з приводу розслідування відносно родини Джо Байдена.

У п’ятницю лідери Палати представників оголосили, що будуть допитувати Курта Волкера.

CNN підкреслює, що Волкер став одним із ключових гравців у скандалі щодо Байдена.

За інформацією телеканалу, саме спецпредставник Держдепу допоміг організувати зустріч адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та помічника Зеленського Андрія Єрмака.

Повідомлення ж про відставку Волкера надійшло через декілька годин після того, як комітет із закордонних справ Палати представників оголосив про наміри його заслухати.

"Ми все ще очікуємо почути все, що він знає про цей скандал", – повідомили в Конгресі.

Проте, досі не є зрозумілими, чи відбудеться розмова Волкера із комітетом у заплановану дату.

Сам же Джуліані раніше поділився з CNN повідомленнями із спецпредставником Держдепу з питань України, де останній уточнює деталі запланованої зустрічі адвоката Трампа з помічником Зеленського Єрмаком.

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Передісторія:

За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.

Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього.

Тоді ж Джуліані запевняв співрозмовника, що спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер знає про його контакти з українською стороною.

Волкер відомий завдяки послідовній підтримці України, зокрема у питаннях посилення санкцій проти Росії, необхідності надання США військової допомоги українській стороні, введення миротворців на Донбас.

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