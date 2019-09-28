Спецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер подав у відставку

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Субота, 28 вересня 2019, 02:30

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади. 

Джерело: The New York Times

Деталі: Як зазначає видання, очікується що Волкер буде допитаний на наступному тижні, у зв’язку із розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа Палатою представників.

Як йдеться у повідомленні, від’їзд Волкера з України відбувся через декілька днів після розмови Трампа і Зеленського, під час якої президент США намагався тиснути на українського колегу з приводу розслідуванням відносно родини Джо Байдена. 

У п’ятницю лідери Палати представників оголосили, що будуть допитувати Курта Волкера. 

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Передісторія: 

  • За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього. 
  • Тоді ж Джуліані запевняв співрозмовника, що спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер знає про його контакти з українською стороною.
  • Волкер відомий завдяки послідовній підтримці України, зокрема у питаннях посилення санкцій проти Росії, необхідності надання США військової допомоги українській стороні, введення миротворців на Донбас. 

Нагадаємо: 

  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Українська правда

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Теми: США імпічмент Трамп


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