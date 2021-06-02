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Справа "Приватбанку": ВАКС заочно заарештував ексглаву правління Дубілета

Середа, 2 червня 2021, 21:41
Справа Приватбанку: ВАКС заочно заарештував ексглаву правління Дубілета

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.

Джерело: "Центр протидії корупції" з посиланням на судове засідання

Дослівно: "Оскільки Дубілет перебуває не в Україні та оголошений у міжнародний розшук, запобіжний захід йому призначили заочно "до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження.

Рішення слідчого судді означає, що підозра, яка була пред’явлена Дубілету, є повністю обґрунтованою. А повідомлення про неї відбулося відповідно до норм кримінального процесуального законодавства".

Нагадуємо:                                      

  • У березні підозри за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку" отримали ще три топпосадовці фінустанови. Серед тих, хто отримав підозри – Дубілет.
  • Вже наприкінці березня Національне антикорупційне бюро оголосило ексголову правління у розшук.
  • Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснювала обставини епізоду розтрати 8,2 млрд грн коштів банку. 
  • За її словами, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони "прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і коштом коштів цього ж банку". Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD.
  • Дубілет також раніше отримав підозру за іншим епізодом справи, а саме розтрати 136 млн грн коштів банку.

Українська правда

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Теми: Антикорупційний судПриватбанкДубілетарешт
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