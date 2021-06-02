Справа "Приватбанку": ВАКС заочно заарештував ексглаву правління Дубілета

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.

Джерело: "Центр протидії корупції" з посиланням на судове засідання

Дослівно: "Оскільки Дубілет перебуває не в Україні та оголошений у міжнародний розшук, запобіжний захід йому призначили заочно "до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження.

Рішення слідчого судді означає, що підозра, яка була пред’явлена Дубілету, є повністю обґрунтованою. А повідомлення про неї відбулося відповідно до норм кримінального процесуального законодавства".

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