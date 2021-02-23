Ексголові правління "Приватбанку" Дубілету повідомили про підозру

Ексголові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету та ще двом колишнім високопосадовцям цього банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Джерело: Офіс генпрокурора, Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно: "Генеральним прокурором погоджено повідомлення про підозру трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України)".

Деталі: Зокрема, повідомили про підозру експершому заступнику голови правління "Приватбанку" Володимиру Яценку, який 22 лютого намагався покинути Україну на приватному літаку.

А також колишньому голові правління банку Олександру Дубілету (ОГП традиційно не називає прізвищ, однак джерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що мова йде саме про Дубілета – ред.) та начальнику департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника Голови правління пов’язаної з банком юридичної особи. За даними ЦПК, мова йде про Олену Бичихіну.

В ОГП зазначили, що їм повідомили про підозру у спосіб, передбачений КПК.

Слідство встановило, що у грудні 2016 року троє екс-високопосадовців банку, усвідомлюючи, що "Приватбанк" найближчим часом буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови.

Вони протиправно нарахували і виплатили додаткову винагороду (індексовану комісію у зв’язку із ростом курсу гривні до долару США) на користь пов’язаної з банком юридичної особи за наявними депозитними договорами з нею.

Це було зроблено попри те, що виплата такої комісії депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась.

Для прикриття розтрати грошових коштів "Приватбанку" посадовці підробили рішення "заднім числом".

Передісторія: