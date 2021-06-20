Кількість смертей від COVID-19 у Бразилії сягнула півмільйона

У Бразилії 500 800 осіб померли від COVID-19.

Джерело: Worldometers, BBC

Деталі: За останню добу в країні 2,1 тисяча осіб померли від недуги.

Середнє число смертей за сім днів в Бразилії з березня перевищує 1500 осіб.

Наразі за кількістю смертей на першому місці у світі знаходяться Штати, де понад 600 тисяч людей загинули від COVID-19. Бразилія друга.

Нагадаємо: