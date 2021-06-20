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Кількість смертей від COVID-19 у Бразилії сягнула півмільйона

Неділя, 20 червня 2021, 00:40
Кількість смертей від COVID-19 у Бразилії сягнула півмільйона

У Бразилії 500 800 осіб померли від COVID-19.

Джерело: Worldometers, BBC

Деталі: За останню добу в країні 2,1 тисяча осіб померли від недуги.

Середнє число смертей за сім днів в Бразилії з березня перевищує 1500 осіб.

Наразі за кількістю смертей на першому місці у світі знаходяться Штати, де понад 600 тисяч людей загинули від COVID-19. Бразилія друга.

Нагадаємо:

  • Наразі Бразилія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Там виявили понад 17,8 млн випадків COVID-19.
  • У країні повністю  вакцинували 11% населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусБразилія
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