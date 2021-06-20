Кількість смертей від COVID-19 у Бразилії сягнула півмільйона
Неділя, 20 червня 2021, 00:40
У Бразилії 500 800 осіб померли від COVID-19.
Джерело: Worldometers, BBC
Деталі: За останню добу в країні 2,1 тисяча осіб померли від недуги.
Середнє число смертей за сім днів в Бразилії з березня перевищує 1500 осіб.
Наразі за кількістю смертей на першому місці у світі знаходяться Штати, де понад 600 тисяч людей загинули від COVID-19. Бразилія друга.
Нагадаємо:
- Наразі Бразилія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Там виявили понад 17,8 млн випадків COVID-19.
- У країні повністю вакцинували 11% населення.