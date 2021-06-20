Количество смертей от COVID-19 в Бразилии достигло полумиллиона
Воскресенье, 20 июня 2021, 00:40
В Бразилии 500 800 человек умерли от COVID-19.
Источник: Worldometers, BBC
Детали: За последние сутки в стране 2,1 тысяча человек умерли от болезни.
Среднее число смертей за семь дней в Бразилии с марта превышает 1500 человек.
Сейчас по количеству смертей на первом месте в мире находятся Штаты, где более 600 тысяч человек погибли от COVID-19. Бразилия вторая.
Напомним:
- Сейчас Бразилия является одним из эпицентров пандемии в мире. Там обнаружили более 17,8 млн случаев COVID-19.
- В стране полностью вакцинировали 11% населения.