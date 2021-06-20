Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Количество смертей от COVID-19 в Бразилии достигло полумиллиона

Воскресенье, 20 июня 2021, 00:40

В Бразилии 500 800 человек умерли от COVID-19.

Источник: Worldometers, BBC

Детали: За последние сутки в стране 2,1 тысяча человек умерли от болезни. 

Среднее число смертей за семь дней в Бразилии с марта превышает 1500 человек.

Сейчас по количеству смертей на первом месте в мире находятся Штаты, где более 600 тысяч человек погибли от COVID-19. Бразилия вторая.

Напомним:

  • Сейчас Бразилия является одним из эпицентров пандемии в мире. Там обнаружили более 17,8 млн случаев COVID-19.
  • В стране полностью вакцинировали 11% населения.

Темы: коронавирусБразилия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Саудовская Аравия перехватила 17 беспилотников, запущенных хуситами

Австралия подаст жалобу в ВТО из-за "винного" спора с Китаем

День Евро 2020: две ничьи и яркая победа Германии

Фото, видеоНовые взрывы на оборонном заводе в Сербии, людей эвакуируют

В Чехии разрешат самозащиту с оружием – решение парламента

фотоКриминальный авторитет "Дед" в третий раз вернулся в Украину, его снова схватили

Все новости...
коронавирус
Австрия подарит 1 млн доз вакцины от коронавируса Западным Балканам
Коронавирус: Минздрав готовится к возможному всплеску заражений
В Киеве стало меньше больных COVID, дополнительные больницы сворачивают
Последние новости
07:03
Четверо военных погибли из-за удара беспилотников хуситов по военной базе в Йемене
05:55
Украина оказалась на 4 месте в Европе по смертности от COVID
04:58
США отправляют на Тайвань в три раза больше обещанных вакцин на фоне напряжения с Китаем
04:01
Саудовская Аравия перехватила 17 беспилотников, запущенных хуситами
03:06
Австралия подаст жалобу в ВТО из-за "винного" спора с Китаем
02:18
Три четверти канадцев получили прививку от COVID-19
01:23
В Гвинее закончилась вторая эпидемия Эбола
00:40
Количество смертей от COVID-19 в Бразилии достигло полумиллиона
23:57
День Евро 2020: две ничьи и яркая победа Германии
23:13
Koktebel Jazz Festival пройдет на Херсонщине
Все новости...