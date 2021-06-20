Три чверті канадців отримали щеплення від COVID-19

75% канадців – у віці від 12 років – отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Джерело: CBC з посиланням на дані системи відстеження вакцинації

Деталі: 20% канадців віком від 12 років повністю вакциновані.

Наразі в країні зробили понад 31 млн щеплень.

Повідомляється, що Канада досягла двох цілей вакцинації, які, як раніше заявляли урядовці, були необхідні для ослаблення обмежень, запроваджених через COVID-19.

Федеральне моделювання, зроблене навесні, засвідчило, що якщо 75% канадців, що мають право на вакцинацію, отримають хоча б одну дозу вакцини COVID-19, а 20% - дві, провінції можуть безпечно почати ослаблення обмежень. Моделювання також показало, що, коли 75% жителів будуть повністю вакциновані, чиновники можуть почати послаблення особистих заходів, таких як фізична дистанція і носіння масок.

Нагадаємо: У Канаді виявили 1,4 млн випадків COVID-19, 26 тисяч осіб померли.