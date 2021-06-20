Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Три чверті канадців отримали щеплення від COVID-19

Неділя, 20 червня 2021, 02:18

75% канадців – у віці від 12 років – отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Джерело: CBC з посиланням на дані системи відстеження вакцинації

Деталі: 20%  канадців віком від 12 років повністю вакциновані.

Наразі в країні зробили понад  31 млн щеплень.

Повідомляється, що Канада досягла двох цілей вакцинації, які, як раніше заявляли урядовці, були необхідні для ослаблення обмежень, запроваджених через COVID-19.

Федеральне моделювання, зроблене навесні, засвідчило, що якщо 75% канадців, що мають право на вакцинацію, отримають хоча б одну дозу вакцини COVID-19, а 20% - дві, провінції можуть безпечно почати ослаблення обмежень. Моделювання також показало, що, коли 75% жителів будуть повністю вакциновані, чиновники можуть почати послаблення особистих заходів, таких як фізична дистанція і носіння масок.

Нагадаємо: У Канаді виявили 1,4 млн випадків COVID-19, 26 тисяч осіб померли.

Теми: вакцинаціяКанада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Німеччині на смітнику знайшли цінні картини 17 сторіччя

В окупованому Криму – спалах коронавірусу в дитячому таборі "Артек"

У Ватикані зробили крок до канонізації одного з "батьків- співзасновників" ЄС

Новий тип вакцини проти Covid: стартували клінічні випробування

Коронавірус: в Україні 479 нових заражень, 24 людини померли

Головні новини суботи і ночі: вибухи в Сербії, повінь у Ялті

Усі новини...
вакцинація
Австрія подарує 1 млн доз вакцини від коронавірусу Західним Балканам
Кулеба обговорив з главою МЗС Грузії визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу
В Івано-Франківську відкрили центр масової Covid-вакцинації
Останні новини
13:46
Банки заробили на комісіях майже на 2 млрд більше, ніж роком раніше
13:33
відеоУ Дніпрі дитина впала в 6-метровий колодязь, її врятували
13:03
фотоУ Німеччині на смітнику знайшли цінні картини 17 сторіччя
12:42
Київ обмежив в'їзд для вантажних авто
12:29
У Кабміні пояснили, куди підуть 5,4 млрд до 30-ї річниці Незалежності
12:06
У Вірменії проходять дострокові парламентські вибори
11:56
В окупованому Криму – спалах коронавірусу в дитячому таборі "Артек"
11:39
Ще 25 тисяч українців зробили щеплення проти Covid
11:18
У Ватикані зробили крок до канонізації одного з "батьків- співзасновників" ЄС
10:58
мапиПогода на Трійцю: спека й місцями дощ
Усі новини...