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Три чверті канадців отримали щеплення від COVID-19

Неділя, 20 червня 2021, 02:18
Три чверті канадців отримали щеплення від COVID-19

75% канадців – у віці від 12 років – отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Джерело: CBC з посиланням на дані системи відстеження вакцинації

Деталі: 20%  канадців віком від 12 років повністю вакциновані.

Наразі в країні зробили понад  31 млн щеплень.

Повідомляється, що Канада досягла двох цілей вакцинації, які, як раніше заявляли урядовці, були необхідні для ослаблення обмежень, запроваджених через COVID-19.

Федеральне моделювання, зроблене навесні, засвідчило, що якщо 75% канадців, що мають право на вакцинацію, отримають хоча б одну дозу вакцини COVID-19, а 20% - дві, провінції можуть безпечно почати ослаблення обмежень. Моделювання також показало, що, коли 75% жителів будуть повністю вакциновані, чиновники можуть почати послаблення особистих заходів, таких як фізична дистанція і носіння масок.

Нагадаємо: У Канаді виявили 1,4 млн випадків COVID-19, 26 тисяч осіб померли.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяКанада
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