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Три четверти канадцев получили прививку от COVID-19

Воскресенье, 20 июня 2021, 02:18
Три четверти канадцев получили прививку от COVID-19

75% канадцев - в возрасте от 12 лет - получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Источник: CBC со ссылкой на данные системы отслеживания вакцинации

Детали: 20%  канадцев старше 12 лет полностью вакцинированы.

Сейчас в стране сделали более 31 млн прививок.

Сообщается, что Канада достигла двух целей вакцинации, которые, как ранее заявляли чиновники, были необходимы для ослабления ограничений, введенных из-за  COVID-19.

Федеральное моделирования, сделанное весной, показало, что если 75% канадцев, имеющих право на вакцинацию, получат хотя бы одну дозу вакцины COVID-19, а 20% - две, провинции могут безопасно начать ослабление ограничений. Моделирование также показало, что, когда 75% жителей будут полностью вакцинированы, чиновники могут начать ослабление личных мер, таких как физическая дистанция и ношение масок.

Напомним: В Канаде обнаружили 1,4 млн случаев COVID-19, 26 тысяч человек скончались.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКанада
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