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Австралія подасть скаргу в СОТ через “винну” суперечку з Китаєм

Неділя, 20 червня 2021, 03:06

Австралія подасть офіційну скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) після того, як в минулому році Китай запровадив мита на австралійські вина до 218%.

Джерело:  міністр торгівлі, туризму та інвестицій Австралії Ден Техан; генеральний директор Австралійської національної асоціації виробників винограду і вина Тоні Баттаглен, якого цитує BBC  

Деталі:  Австралія заявляє, що як і раніше відкрита для прямої взаємодії з Китаєм для вирішення цієї проблеми.

Тоні Баттаглен сказав BBC, що звернення до СОТ було правильним способом спробувати вирішити проблему, навіть попри те, що "швидкого рішення не було".

Минулоріч Китай запровадив тарифи на австралійське вино і заявив, що вони можуть залишатися чинними протягом п'яти років. Китай є провідним ринком для експорту австралійських вин, і виробники вин кажуть, що вони сильно постраждали від цієї зміни. Згідно галузевим даними, австралійські винороби відправили в Китай вин на 12 млн австралійських доларів за чотири місяці з грудня 2020 року по березень 2021 року. У той же період роком раніше вони експортували в Китай вина на суму 325 млн австралійських доларів.

Китай заявляє, що тарифи були збільшені через зловживання в торгівлі.  Пекін звинувачує Канберру в демпінгу - торговельній практиці, коли країна експортує продукт в іншу країну за ціною  нижчою, ніж на її внутрішньому ринку. Мета полягає в тому, щоб збільшити свою частку ринку в зарубіжній країні і усунути конкуренцію. Австралія зловживання заперечує.

Цей крок слідував за місяцями запровадження інших санкцій щодо австралійських товарів, таких як ячмінь, яловичина і вугілля.

Нагадаємо: Китай є найбільшим торговельним партнером Австралії: двостороння торгівля перевищує $123 млрд щорічно.

Теми: АвстраліяторгівляКитай


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