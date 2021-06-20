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Австралия подаст жалобу в ВТО из-за "винного" спора с Китаем

Воскресенье, 20 июня 2021, 03:06

Австралия подаст официальную жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) после того, как в прошлом году Китай ввел пошлины на австралийские вина до 218%.

Источник: министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Дэн Тэхан; генеральный директор Австралийской национальной ассоциации производителей винограда и вина Тони Баттаглен, которого цитирует BBC

Детали: Австралия заявляет, что по-прежнему открыта для прямого взаимодействия с Китаем для решения этой проблемы.

Тони Баттаглен сказал BBC, что обращение в ВТО было правильным способом попытаться решить проблему, даже несмотря на то, что "быстрого решения не было".

В прошлом году Китай ввел тарифы на австралийское вино и заявил, что они могут оставаться в силе в течение пяти лет. Китай является ведущим рынком для экспорта австралийских вин, и производители вин говорят, что они сильно пострадали от этого изменения. Согласно отраслевым данным, австралийские виноделы отправили в Китай вин на 12 млн австралийских долларов за четыре месяца с декабря 2020 года по март 2021 года. В тот же период годом ранее они экспортировали в Китай вина на сумму 325 млн австралийских долларов.

Китай заявляет, что тарифы были увеличены из-за злоупотребления в торговле. Пекин обвиняет Канберру в демпинге - торговой практике, когда страна экспортирует продукт в другую страну по цене ниже, чем на ее внутреннем рынке. Цель состоит в том, чтобы увеличить свою долю рынка в зарубежной стране и устранить конкуренцию. Австралия злоупотребления отрицает.

Этот шаг следовал за месяцами введения других санкций в отношении австралийских товаров, таких как ячмень, говядина и уголь.

Напомним: Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии: двусторонняя торговля превышает $123 млрд ежегодно.

Темы: АвстралияторговляКитай


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