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Саудівська Аравія перехопила 17 безпілотників, запущених хуситами

Неділя, 20 червня 2021, 04:01

За день Саудівська Аравія перехопила 17 безпілотників, запущених, як повідомляється, рухом хуситів.

Джерело: Reuters з посиланням на  коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії та представника хуситів

Деталі:  Як повідомив представник хуситів, один безпілотник був запущений з військової бази в Хаміс-Мушаїті.

Коаліція заявила, що ще два безпілотника були запущені в напрямку Хаміс-Мушаїта, а вісім безпілотників запущені в напрямку півдня королівства, один з яких націлений на місто Наджран. Всі ці безпілотники перехопили.

Шість озброєних дронів знищили.

Зазначається, що хусити, підтримувані Іраном, часто здійснювали напади на Хаміс-Мушаїт і інші саудівські міста вздовж кордону під час війни в Ємені, яка тривала більше шести років.

Теми: Саудівська Аравія


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