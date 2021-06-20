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Саудовская Аравия перехватила 17 беспилотников, запущенных хуситами

Воскресенье, 20 июня 2021, 04:01
Саудовская Аравия перехватила 17 беспилотников, запущенных хуситами

За день Саудовская Аравия перехватила 17 беспилотников, запущенных, как сообщается, движением хуситов.

Источник: Reuters со ссылкой на коалицию под руководством Саудовской Аравии и представителя хуситов

Детали: Как сообщил представитель хуситов, один беспилотник был запущен с военной базы в Хамис-Мушаите.

Коалиция заявила, что еще два беспилотника были запущены в направлении Хамис-Мушаита, а восемь беспилотников запущены в направлении юга королевства, один из которых нацелен на город Наджран. Все эти беспилотники перехватили.

Шесть вооруженных беспилотников уничтожены.

Отмечается, что хуситы, поддерживаемые Ираном, часто совершали нападения на Хамис-Мушаит и другие саудовские города вдоль границы во время войны в Йемене, которая длилась более шести лет.

Темы: Саудовская Аравия
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