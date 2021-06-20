США надсилають на Тайвань втричі більше обіцяних вакцин на тлі напруги з Китаєм

США відправлять на Тайвань 2,5 млн доз вакцини Moderna від COVID-19, що в три рази перевищує початкову кількість, обіцяну адміністрацією.

Джерело: прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс у Twitter, The New York Times, "Голос Америки"

Деталі: NYT зазначає, що це може посилити напруженість у відносинах між США і Китаєм. Китайські офіційні особи були обурені в цьому місяці, коли три сенатори США відвідали острів, який Китай вважає власною територією, щоб оголосити про надання 750 тисяч доз.

Раніше Тайвань звинуватив "китайське втручання" у своїй нездатності купити дози BioNTech. Китайська компанія заявляє про виняткові комерційні права на поширення вакцини BioNTech на Тайвані. Китай назвав звинувачення "сфабрикованими на порожньому місці".

Нині Тайвань бореться зі своїм першим великим спалахом коронавірусу.

"Голос Америки" пише, що Вашингтон лишається найбільшим союзником Тайваню, проте США не підтримують з Тайбеєм повноцінних дипломатичних відносини - це стало умовою встановлення дипвідносин з Пекіном.