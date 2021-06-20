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США отправляют на Тайвань в три раза больше обещанных вакцин на фоне напряжения с Китаем

Воскресенье, 20 июня 2021, 04:58
США отправляют на Тайвань в три раза больше обещанных вакцин на фоне напряжения с Китаем

США отправят на Тайвань 2,5 млн доз вакцины Moderna от COVID-19, что в три раза превышает начальное количество, обещанное администрацией.

Источник: пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в Twitter, The New York Times, "Голос Америки"

Детали: NYT отмечает, что это может усилить напряженность в отношениях между США и Китаем. Китайские официальные лица были возмущены в этом месяце, когда три сенатора США посетили остров, который Китай считает своей территорией, чтобы объявить о предоставлении 750 тысяч доз.

Ранее Тайвань обвинил "китайское вмешательство" в своей неспособности купить дозы BioNTech. Китайская компания заявляет об исключительных коммерческих правах на распространение вакцины BioNTech на Тайване. Китай назвал обвинения "сфабрикованными на пустом месте".

Сейчас Тайвань борется со своим первым большим вспышкой коронавируса.

"Голос Америки" пишет, что Вашингтон остается крупнейшим союзником Тайваня, однако США не поддерживают с Тайбэем полноценных дипломатических отношений - это стало условием установления дипотношений с Пекином.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайвакцинацияСША
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