Україна опинилася на 4 місці в Європі за смертністю від COVID

За добу 18 червня у світі зареєстрували 354 470 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Бразилії – 81 574 випадки, в Індії – 58 588, в Колумбії – 28 734.

Крім того, в Росії – 17 906 випадків, в Аргентині – 15 631.

Україна з 852 інфікуваннями знаходиться на 48 місці у світі між Канадою та Гондурасом. Серед європейських країн Україна сьома.

7 883 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 28 місці у світі і на 4 місці у Європі.

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Нагадаємо: 18 червня в Україні було 852 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 571 особу, померло 40 хворих, одужало 2 736 осіб.