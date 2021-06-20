Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна опинилася на 4 місці в Європі за смертністю від COVID

Неділя, 20 червня 2021, 05:55

За добу 18 червня у світі зареєстрували 354 470 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Бразилії – 81 574 випадки, в Індії – 58 588, в Колумбії – 28 734.

Крім того, в Росії – 17 906 випадків, в Аргентині – 15 631.

 

Україна з 852 інфікуваннями знаходиться на 48 місці у світі між Канадою та Гондурасом. Серед європейських країн Україна сьома.

7 883 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 28 місці у світі і на 4 місці у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: 18 червня в Україні було 852 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 571 особу, померло 40 хворих, одужало 2 736 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Німеччині на смітнику знайшли цінні картини 17 сторіччя

В окупованому Криму – спалах коронавірусу в дитячому таборі "Артек"

У Ватикані зробили крок до канонізації одного з "батьків- співзасновників" ЄС

Новий тип вакцини проти Covid: стартували клінічні випробування

Коронавірус: в Україні 479 нових заражень, 24 людини померли

Головні новини суботи і ночі: вибухи в Сербії, повінь у Ялті

Усі новини...
коронавірус
Кількість смертей від COVID-19 у Бразилії сягнула півмільйона
Австрія подарує 1 млн доз вакцини від коронавірусу Західним Балканам
Коронавірус: МОЗ готується до можливого сплеску заражень
Останні новини
13:46
Банки заробили на комісіях майже на 2 млрд більше, ніж роком раніше
13:33
відеоУ Дніпрі дитина впала в 6-метровий колодязь, її врятували
13:03
фотоУ Німеччині на смітнику знайшли цінні картини 17 сторіччя
12:42
Київ обмежив в'їзд для вантажних авто
12:29
У Кабміні пояснили, куди підуть 5,4 млрд до 30-ї річниці Незалежності
12:06
У Вірменії проходять дострокові парламентські вибори
11:56
В окупованому Криму – спалах коронавірусу в дитячому таборі "Артек"
11:39
Ще 25 тисяч українців зробили щеплення проти Covid
11:18
У Ватикані зробили крок до канонізації одного з "батьків- співзасновників" ЄС
10:58
мапиПогода на Трійцю: спека й місцями дощ
Усі новини...