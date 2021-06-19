Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Украине: 852 новых случая и втрое больше выздоровлений

Суббота, 19 июня 2021, 08:14
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 18 июня в Украине зафиксировано 852 новых подтвержденных случаях COVID-19, госпитализированы 571 человека, умерло 40 больных, выписаны 2736 человек.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки совершено 49 630 тестирований, в том числе методом ПЦР – 26 463, методом ИФА – 8 608, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 559.

Среди новых заболевших – 23 ребенка и 41 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 2 229 044 случаи коронавируса, выздоровели 2 150 708 человек, умерло 51 992 больных, проведено ПЦР-тестов - 10 656 207.

Что предшествовало: По последним данным, по количеству новых случаев коронавируса Украина находится на 49 месте в мире и на 7 месте среди стран Европы.

По суточной смертности от COVID Украина на 27 месте в мире и четвертая в Европе.

За сутки 17 июня в Украине зафиксировали 967 новых случаев заболевания COVID-19, в больницу попали 585 человек, умерли 50 больных, выздоровели 2312 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЛукашенко: Мы не будем принимать самолеты из Украины

Греция изменила условия въезда для туристов

В Москве новый антирекорд COVID, за 5 дней заболеваемость выросла на 54%

Меркель: Евросоюз должен разговаривать с Россией

Против Шария расследуют производства об отмывании доходов и махинациях - нардеп

обновленоМассовое отравление в Харькове: госпитализированы почти 80 человек

Все новости...
коронавирус
Распространение COVID: Украина — 49-я в мире, седьмая в Европе
В конце июня в Нидерландах ослабят коронавирусные ограничения
Палестина отменила соглашение с Израилем на обмен вакцинами
Последние новости
14:58
Во Франции во время разгона рейв-вечеринки пострадали 7 человек, один потерял руку
14:39
видеоЛукашенко: Мы не будем принимать самолеты из Украины
14:20
Греция изменила условия въезда для туристов
14:17
Экспорт электроэнергии в мае в 13,2 раза больше импорта
14:07
В Москве новый антирекорд COVID, за 5 дней заболеваемость выросла на 54%
13:46
Меркель: Евросоюз должен разговаривать с Россией
13:44
Зеленский подписал закон о льготах для украинских авиакомпаний
13:31
Таран назвал провокацией информацию о замораживании помощи со стороны США
13:15
В Бельгии обвал на строительстве школы: 2 погибших, 9 пострадавших
13:14
Железная руда стала самым волатильным сырьевым товаром
Все новости...