Новий тип вакцини проти Covid: стартували клінічні випробування

Австралійські дослідники почали клінічні випробування нового типу вакцини проти Covid-19, яка буде вводитися в організм за допомогою назального спрея.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Незалежний комітет з етики Австралії схвалив початок досліджень.

Вчені з компанії Nucleus Network (місто Брісбен) припускають, що нова вакцина може виявитися більш ефективною в порівнянні з препаратами AstraZeneca та Pfizer. Крім того, на вакцинацію зможуть наважитися багато людей, які бояться ін'єкцій.

До цього часу вакцинація в Австралії проходить повільними темпами в порівнянні з іншими країнами. Серед причин – проблеми з поставками препаратів, недоліки планування з боку державних органів і нерішучість самих австралійців, "заспокоєних" відносно низьким рівнем зараження коронавірусом в країні. На даний момент в Австралії схвалені для використання дві Covid-вакцини, AstraZeneca і Pfizer.

Медичний директор Nucleus Network доктор Пол Гріффін говорить, що в той час, як вже існуючі вакцини в основному захищають людей від ускладнень Covid, австралійський препарат націлений на зниження ризику зараження. Вакцина у вигляді назального спрея стане доступна пацієнтам орієнтовно через кілька років.

Пряма мова Гріффіна: "Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим же шляхом, по якому в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність. І, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу".