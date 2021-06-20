Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новий тип вакцини проти Covid: стартували клінічні випробування

Неділя, 20 червня 2021, 09:27
Фото: nucleus network

Австралійські дослідники почали клінічні випробування нового типу вакцини проти Covid-19, яка буде вводитися в організм за допомогою назального спрея.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Незалежний комітет з етики Австралії схвалив початок досліджень.

Вчені з компанії Nucleus Network (місто Брісбен) припускають, що нова вакцина може виявитися більш ефективною в порівнянні з препаратами AstraZeneca та Pfizer. Крім того, на вакцинацію зможуть наважитися багато людей, які бояться ін'єкцій.

До цього часу вакцинація в Австралії проходить повільними темпами в порівнянні з іншими країнами. Серед причин – проблеми з поставками препаратів, недоліки планування з боку державних органів і нерішучість самих австралійців, "заспокоєних" відносно низьким рівнем зараження коронавірусом в країні. На даний момент в Австралії схвалені для використання дві Covid-вакцини, AstraZeneca і Pfizer.

Медичний директор Nucleus Network доктор Пол Гріффін говорить, що в той час, як вже існуючі вакцини в основному захищають людей від ускладнень Covid, австралійський препарат націлений на зниження ризику зараження. Вакцина у вигляді назального спрея стане доступна пацієнтам орієнтовно через кілька років.

Пряма мова Гріффіна: "Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим же шляхом, по якому в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність. І, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу".

Теми: вакцинаціянаукакоронавірусАвстралія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Китаї зробили вже мільярд щеплень проти Covid

фотоУ Німеччині на смітнику знайшли цінні картини 17 сторіччя

В окупованому Криму – спалах коронавірусу в дитячому таборі "Артек"

У Ватикані зробили крок до канонізації одного з "батьків- співзасновників" ЄС

Новий тип вакцини проти Covid: стартували клінічні випробування

Коронавірус: в Україні 479 нових заражень, 24 людини померли

Усі новини...
вакцинація
США надсилають на Тайвань втричі більше обіцяних вакцин на тлі напруги з Китаєм
Три чверті канадців отримали щеплення від COVID-19
Австрія подарує 1 млн доз вакцини від коронавірусу Західним Балканам
Останні новини
15:10
У Франції проходить перший тур місцевих виборів
14:57
У Китаї зробили вже мільярд щеплень проти Covid
14:40
фотоУ Варшаві пройшов багатотисячний марш за права ЛГБТ
13:59
Посол РФ у США після трьох місяців консультацій повернувся до Вашингтона
13:46
Банки заробили на комісіях майже на 2 млрд більше, ніж роком раніше
13:33
відеоУ Дніпрі дитина впала в 6-метровий колодязь, її врятували
13:03
фотоУ Німеччині на смітнику знайшли цінні картини 17 сторіччя
12:42
Київ обмежив в'їзд для вантажних авто
12:29
У Кабміні пояснили, куди підуть 5,4 млрд до 30-ї річниці Незалежності
12:06
У Вірменії проходять дострокові парламентські вибори
Усі новини...