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Новый тип вакцины против Covid: стартовали клинические испытания

Воскресенье, 20 июня 2021, 09:27
Фото: nucleus network

Австралийские исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против Covid-19, которая будет вводиться в организм с помощью назального спрея.

Источник: Голос Америки

Детали: Независимый комитет по этике Австралии одобрил начало исследований.

Ученые из компании Nucleus Network (город Брисбен) предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной в сравнении с препаратами AstraZeneca и Pfizer. Кроме того, на вакцинацию смогут решиться многие люди, которые боятся инъекций.

До сих пор вакцинация в Австралии проходит медленными темпами в сравнении с другими странами. Среди причин – проблемы с поставками препаратов, недостаток планирования со стороны государственных органов и нерешительность самих австралийцев, "успокоенных" относительно низким уровнем заражения коронавирусом в стране. На данный момент в Австралии одобрены для использования две вакцины против коронавируса – AstraZeneca и Pfizer.

Медицинский директор Nucleus Network доктор Пол Гриффин говорит, что в то время, как уже существующие вакцины в основном защищают людей от осложнений Covid, австралийский препарат нацелен на снижение риска заражения. Ввакцина в виде назального спрея станет доступна пациентам ориентировочно через несколько лет.

Прямая речь Гриффина: "Основное преимущество заключается в том, что, когда мы вводим вакцину тем же путем, по которому в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность. И, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса".

Темы: вакцинациянаукакоронавирусАвстралия


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