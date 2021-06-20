Погода на Трійцю: спека й місцями дощ
Неділя, 20 червня 2021, 10:58
В Україні у неділю в більшості областей очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі. Повітря прогріється до +30 градусів.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: На Трійцю в усіх областях крім східних, Сумської, Чернігівської та Полтавської, місцями короткочасні дощі з грозами. Температура від +26° до +31°.
В Карпатах близько +17°.
У Києві та столичному регіоні вдень без опадів, 28-30° тепла.
У понеділок, 21 червня, без опадів, лише в західних областях та на Вінниччині можливі невеликі дощі. Температура повітря 28-34°.
22 червня вночі у південних регіонах, а вдень загалом в Україні, крім східних та північно-східних областей, місцями невеликі короткочасні дощі й грози.
Вдень у вівторок пригріє до 30-34 градусів.
Українська правда