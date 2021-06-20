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Погода на Трійцю: спека й місцями дощ

Неділя, 20 червня 2021, 10:58

В Україні у неділю в більшості областей очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі. Повітря прогріється до +30 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: На Трійцю в усіх областях крім східних, Сумської, Чернігівської та Полтавської, місцями короткочасні дощі з грозами. Температура від +26° до +31°.

В Карпатах близько +17°.

У Києві та столичному регіоні вдень без опадів, 28-30° тепла.

 

У понеділок, 21 червня, без опадів, лише в західних областях та на Вінниччині можливі невеликі дощі. Температура повітря 28-34°.

 

22 червня вночі у південних регіонах, а вдень загалом в Україні, крім східних та північно-східних областей, місцями невеликі короткочасні дощі й грози.

Вдень у вівторок пригріє до 30-34 градусів.

Українська правда
Теми: погодасвяткування


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