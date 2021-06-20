Погода на Троицу: жара и местами дождь
Воскресенье, 20 июня 2021, 10:58
В Украине в воскресенье в большинстве областей ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Воздух прогреется до +30 градусов.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: На Троицу во всех областях кроме восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской, местами кратковременные дожди с грозами. Температура от +26° до +31°.
В Карпатах около +17°.
В Киеве и столичном регионе днем без осадков, 28-30° тепла.
В понедельник, 21 июня, без осадков, лишь в западных областях и в Винницкой возможны небольшие дожди, температура воздуха 28-34°.
22 июля ночью в южных регионах, а днем по всей Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, местами небольшие кратковременные дожди и грозы.
Днем во вторник пригреет до 30-34 градусов.
Украинская правда