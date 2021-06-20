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Погода на Троицу: жара и местами дождь

Воскресенье, 20 июня 2021, 10:58

В Украине в воскресенье в большинстве областей ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Воздух прогреется до +30 градусов.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: На Троицу во всех областях кроме восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской, местами кратковременные дожди с грозами. Температура от +26° до +31°.

В Карпатах около +17°.

В Киеве и столичном регионе днем ​​без осадков, 28-30° тепла.

 

В понедельник, 21 июня, без осадков, лишь в западных областях и в Винницкой возможны небольшие дожди, температура воздуха 28-34°.

 

22 июля ночью в южных регионах, а днем ​по всей Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, местами небольшие кратковременные дожди и грозы.

Днем во вторник пригреет до 30-34 градусов.

Украинская правда
Темы: погодапразднования


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