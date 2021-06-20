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У Ватикані зробили крок до канонізації одного з "батьків- співзасновників" ЄС

Неділя, 20 червня 2021, 11:18
У Ватикані зробили крок до канонізації одного з батьків- співзасновників ЄС
Робер Шуман

У Ватикані зробили крок до канонізації Робера Шумана, одного зі співзасновників Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, відповідний декрет опублікував Ватикан у суботу 19 червня.

У документі зазначають, що Папа Франциск визнав "героїчні чесноти" Робера Шумана. Випуск такого декрету з наданням титулу "преподобний" є першим кроком тривалої процедури канонізації Католицькою церквою.

Робер Шуман, двічі прем’єр-міністр Франції, що народився  у Люксембурзі у 1886 році, був також щирим католиком. 

Шуман відігравав ключову роль в облаштуванні життя у Європі після Другої світової війни та разом з іншими лідерами, як Жан Моне, доклався до становлення нинішніх інституцій ЄС. 

Шуман був першим президентом Європарламенту і в цій установі є програма стажерства, названа його іменем. Шуман помер у 77-річному віці 1963 році. 

Окрім Шумана, останній декрет Ватикану визнає заслуги ще низки людей, включно з 10 польськими черницями, що були вбиті радянськими військовими наприкінці Другої світової війни.

"Українська правда" у Threads

Теми: ВатиканЄС
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