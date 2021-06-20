У Ватикані зробили крок до канонізації одного з "батьків- співзасновників" ЄС

У Ватикані зробили крок до канонізації Робера Шумана, одного зі співзасновників Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, відповідний декрет опублікував Ватикан у суботу 19 червня.

У документі зазначають, що Папа Франциск визнав "героїчні чесноти" Робера Шумана. Випуск такого декрету з наданням титулу "преподобний" є першим кроком тривалої процедури канонізації Католицькою церквою.

Робер Шуман, двічі прем’єр-міністр Франції, що народився у Люксембурзі у 1886 році, був також щирим католиком.

Шуман відігравав ключову роль в облаштуванні життя у Європі після Другої світової війни та разом з іншими лідерами, як Жан Моне, доклався до становлення нинішніх інституцій ЄС.

Шуман був першим президентом Європарламенту і в цій установі є програма стажерства, названа його іменем. Шуман помер у 77-річному віці 1963 році.

Окрім Шумана, останній декрет Ватикану визнає заслуги ще низки людей, включно з 10 польськими черницями, що були вбиті радянськими військовими наприкінці Другої світової війни.