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В Ватикане сделали шаг к канонизации одного из "отцов-учредителей" ЕС

Воскресенье, 20 июня 2021, 11:18
Робер Шуман

В Ватикане сделали шаг к канонизации Робера Шумана, одного из соучредителей Европейского Союза.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, соответствующий декрет опубликовал Ватикан в субботу 19 июня.

В документе отмечают, что Папа Франциск признал "героические добродетели" Робера Шумана. Выпуск такого декрета с предоставлением титула "преподобный" является первым шагом длительной процедуры канонизации Католической церковью.

Робер Шуман, дважды премьер-министр Франции, родился в Люксембурге в 1886 году, был также искренним католиком.

Робер Шуман играл ключевую роль в обустройстве жизни в Европе после Второй мировой войны и вместе с другими лидерами, как Жан Моне, участвовал в становлении нынешних институтов ЕС.

Шуман был первым президентом Европарламента и в институции есть программа стажерства, названная его именем. Шуман умер в 77-летнем возрасте 1963 году.

Кроме Шумана, последний декрет Ватикана признает заслуги еще ряда людей, в том числе 10 монахинь, убитых советскими военными в Польше в конце Второй мировой войны.

Темы: ВатиканЕС


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