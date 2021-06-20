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В окупованому Криму – спалах коронавірусу в дитячому таборі "Артек"

Неділя, 20 червня 2021, 11:56

У захопленому Росією Криму в таборі "Артек" виявили групу дітей, заражених коронавірусом, їх перевели в інфекційну лікарню.

Джерело: Кримінформ

Деталі: Окупанти повідомляють, що в "Артеку" коронавірус вже підтверджено у 6 дітей.

Заражених неповнолітніх госпіталізували, а усіх, хто з ними контактував – ізолювали від інших.

При цьому РІА Новости пише, що в дитячому таборі "Артек" на півдні Криму зафіксовані "поодинокі випадки" захворювання Covid-19.

Дослівно: "Табір продовжує працювати в звичайному режимі, Роспотребнадзор тримає ситуацію на контролі".

Теми: окупаціядітиКримкоронавірус


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