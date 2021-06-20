Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В оккупированном Крыму – вспышка коронавируса в детском лагере "Артек"

Воскресенье, 20 июня 2021, 11:56

В захваченном Россией Крыму в лагере "Артек" выявили группу детей, зараженных коронавирусом, их перевели в инфекционную больницу.

Источник: Крыминформ

Детали: Оккупанты сообщают, что в "Артеке" коронавирус уже подтвержден у 6 детей.

Зараженных несовершеннолетних госпитализировали, а всех, кто с ними контактировал – изолировали от остальных.

При этом РИА Новости пишет, что в детском лагере "Артек" на юге Крыма зафиксированы "единичные случаи" заболевания коронавирусом.

Дословно: "Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле".

Темы: оккупациядетиКрымкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоНепогода на Буковине: подтоплены села, дороги превратились в реки

CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального

Кравчук спрогнозировал, когда США могут присоединиться к Нормандскому формату

Разумков об Авакове: на своем месте

В Китае сделали уже миллиард прививок против Covid

фотоВ Германии на мусорке нашли ценные картины 17 века

Все новости...
оккупация
Новый доклад ООН о ситуации в Крыму фиксирует российские беззакония – Джеппар
Унесло потоком воды: оккупанты сообщили об одной смерти в Ялте
Россия лишает украинцев медпомощи в СИЗО и шлет "отписки" омбудсмену
Последние новости
21:19
Дополнительные $100 млн для Украины готовились на случай вторжения – советник Байдена
21:00
Евро-2020. Италия выиграла группу и может сыграть с Украиной в 1/8 финала
20:36
Решающий матч Украина-Австрия будут судить турецкие арбитры
20:18
Новости экономики: 5,4 миллиарда к 30-й годовщины независимости, ценовые рекорды газа
19:49
фото, видеоНепогода на Буковине: подтоплены села, дороги превратились в реки
18:56
фото, видеоВМС провели учения в Черном море
18:36
Аналитики о заявлении главы набсовета Нафтогаза: непонятно, позиция ли это набсовета
18:21
CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального
18:12
Молодая украинская рекордсменка погибла в ДТП
17:46
В Бельгии нашли мертвым ультраправого военного, пропавшего месяц назад
Все новости...