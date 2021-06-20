В оккупированном Крыму – вспышка коронавируса в детском лагере "Артек"

В захваченном Россией Крыму в лагере "Артек" выявили группу детей, зараженных коронавирусом, их перевели в инфекционную больницу.

Источник: Крыминформ

Детали: Оккупанты сообщают, что в "Артеке" коронавирус уже подтвержден у 6 детей.

Зараженных несовершеннолетних госпитализировали, а всех, кто с ними контактировал – изолировали от остальных.

При этом РИА Новости пишет, что в детском лагере "Артек" на юге Крыма зафиксированы "единичные случаи" заболевания коронавирусом.

Дословно: "Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле".