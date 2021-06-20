У Вірменії проходять дострокові парламентські вибори

20 червня у Вірменії відбувається голосування на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Близько 200 виборчих дільниць на всій території країни працюють з 8:00, голосування триватиме до 20:00. Право голосу на виборах мають близько 2,6 млн громадян.

У виборах беруть участь 21 партія і чотири політичних блоки.

В.о. прем’єр-міністра Нікол Пашинян є кандидатом у прем’єри від партії "Громадянський договір". Головним суперником правлячої партії вважають блок "Айастан" ("Вірменія") на чолі з експрезидентом Вірменії Робертом Кочаряном.

Окрім того, у виборах беруть участь партії "Справедлива Вірменія", "Вірменський національний конгрес", Національно-християнська партія "Зартонк" ("Пробудження"), партія "Свобода", блок "Честь маю", партія "Єдина Родина", партія "Всевірменська національна державність", "Просвітлена Вірменія", "Наш дім - Вірменія", "Республіка", "Вірменська родина", "Вільна Батьківщина", "Процвітаюча Вірменія", Демократична партія Вірменії та інші.

Прохідний бар’єр для партій становить 5% від кількості виборців, що взяли участь у голосуванні, а для політичних блоків - 7%.

Дострокові вибори проходять на тлі затяжної політичної кризи, зумовленої політичною боротьбою всередині країни та розчаруванням після поразки у війні за Карабах восени 2020 року. Ці вибори можуть стати шансом для Росії поквитатися за революцію 2018 року та призвести до остаточної перемоги у Вірменії проросійського курсу – замість спроб зберегти багатовекторну політику та мати тісні відносини з європейськими країнами.

Детальніше про це - у відеоблозі "Європейської правди" та у статті "Вірменія напередодні реваншу: чому Пашинян може програти та які наслідки це матиме"