20 июня в Армении проходит голосование на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Около 200 избирательных участков на всей территории страны работают с 8:00, голосование продлится до 20:00. Право голоса на выборах имеют около 2,6 млн граждан.

В выборах принимают участие 21 партия и четыре политических блока.

И.о. премьер-министра Никол Пашинян является кандидатом в премьеры от партии "Гражданский договор". Главным соперником правящей партии считают блок "Айастан" ("Армения") во главе с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном.

Кроме того, в выборах участвуют партии "Справедливая Армения", "Армянский национальный конгресс", Национально-христианская партия "Зартонк" ( "Пробуждение"), партия "Свобода", блок "Честь имею", партия "Единая Родина", партия "Всеармянская национальная государственность", "Просветление Армения", "Наш дом - Армения", "Республика", "Армянская родина", "Свободная Родина", "Процветающая Армения", Демократическая партия Армении и другие.

Проходной барьер для партий составляет 5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, а для политических блоков - 7%.

Досрочные выборы проходят на фоне затяжного политического кризиса, обусловленного политической борьбой внутри страны и разочарованием после поражения в войне за Карабах осенью 2020 года. Эти выборы могут стать шансом для России на реванш после революции 2018 и привести к окончательной победы в Армении пророссийского курса - вместо попыток сохранить многовекторную политику и поддерживать тесные отношения с европейскими странами.

Подробнее об этом - в видеоблоге "Европейской правды" и в статье "Армения накануне реванша: почему Пашинян может проиграть и какие последствия это будет иметь"