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У Німеччині на смітнику знайшли цінні картини 17 сторіччя

Неділя, 20 червня 2021, 13:03
У Німеччині на смітнику знайшли цінні картини 17 сторіччя

Поліція Німеччини з’ясовує, як дві цінні картини голландського та італійського художників 17 сторіччя опинилися у придорожному смітнику біля однієї з трас у Баварії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Полотна, написані олією, ймовірно створені голландським митцем Самюелем ван Гоґстратеном та італійцем П’єтро Белотті близько 350 років тому.

Картини виявили у смітнику біля придорожної станції обслуговування на автошляху А7, неподалік від Вюрцбурга у Баварії - випадковий чоловік помітив їх і передав поліції у Колоні. Наразі ніхто не заявив, що є їхнім власником. 

Одна з картин - чоловік у червоному капелюсі. Його автором найімовірніше є Самюель ван Гоґстратен, що жив у 1627-1678 роках, дата створення невідома.

 

Друге полотно - автопортрет менш відомого італійського художника П’єтро Белотті, який жив у 1625-1700 роках.

 

Поліція просить людей, які впізнають полотна або мають інформацію про те, як вони опинилися на смітнику, повідомити про це.

Полотна ван Гоґстратена на аукціонах оцінюються у десятки тисяч доларів, а окремі роботи були продані на аукціонах за понад 200 тисяч доларів.

"Українська правда" в Threads

Теми: культуракурйозНімеччина
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