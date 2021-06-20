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В Германии на мусорке нашли ценные картины 17 века

Воскресенье, 20 июня 2021, 13:03

Полиция Германии выясняет, как две ценные картины голландского и итальянского художников 17 столетия оказались в придорожной помойке возле одной из трасс в Баварии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Полотна, написанные маслом, вероятно созданны голландским художником Самюэлем ван Гогстратеном и итальянцем Пьетро Белотти около 350 лет назад.

Картины обнаружили среди мусора у придорожной станции обслуживания на автодороге А7, неподалеку от Вюрцбурга в Баварии – случайный прохожий заметил их и передал полиции в Колоне. Пока никто не заявил, что является их владельцем.

Одна из картин - человек в красной шляпе. Ее автором скорее всего является Самюэль ван Гогстратен, живший в 1627-1678 годах, дата создания неизвестна.

 

Второе полотно - автопортрет менее известного итальянского художника Пьетро Белотти, который жил в 1625-1700 годах.

 

Полиция просит людей, которые узнали полотна, или имеют информацию о том, как они оказались среди мусора, сообщить об этом.

Картины ван Гогстратена на аукционах оцениваются в десятки тысяч долларов, а отдельные работы были проданы на аукционах за более чем 200 тысяч долларов.

Темы: культуракурьезГермания


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